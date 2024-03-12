Назван главный «виновник» крушения российского Ил-76 под Иваново 3 12.03.2024, 15:40

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Последние секунды полета показали крупным планом.

Названа неожиданная причина крушения российского военно-транспортного самолета Ил-76 при взлете с аэродрома Северный в Ивановской области, передает ТГ-канал Mash.

По предварительным данным, воздушное судно ВС РФ упало из-за того, что в один из его правых двигателей влетела птица.

Также российские массмедиа пишут, что экипаж Ил-76 попытался вернуться на аэродром и сделал круг.

Когда пилот понял, что дотянуть до взлетно-посадочной площадки у него не выйдет, он будто бы сделал попытку оттянуть самолет подальше от жилых построек. В итоге упал на кладбище в районе деревни Подталицы, которая располагается в двух километрах от аэродрома.

Также стало известно, что число погибших при крушении этого самолета увеличилось с 11 до 15.