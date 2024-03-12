В белорусских колониях глобальный сбой работы интернет-магазинов 1 12.03.2024, 15:49

Фото: svaboda.org

Родственники осужденных не могут оформить передачи.

В белорусских исправительных колониях глобальный сбой работы интернет-магазинов, созданных Департаментом исполнения наказаний (ДИН) для формирования режимных передач — 50 кг товаров можно собрать в виртуальную корзину и оплатить на сайте. Кажется, не удается найти толковых программистов, пишет Mayday.team .

Интернет-сайты магазинов внешне выглядят рабочими, но проблемы наступают после регистрации пользователей либо при авторизованном входе в личный кабинет. В течение двух последних недель родственники осужденных видят сообщение «ошибка 403».

Такие проблемы наблюдаются, как минимум, в могилевской ИК-15, витебской ИК-3, гомельской женской колонии №4. «Ошибка 403» означает, что клиент успешно прошел аутентификацию, но ему не разрешен доступ к ресурсу. Причиной такой ошибки, как утверждают программисты, являются неправильные настройки сайта администратором ресурса.

Пользователи отмечают, что фактически все время существования сайтов-магазинов колоний им приходилось звонить в техподдержку, а управление проводилось вручную. Это значит, что ДИН за три года так и не смог найти программистов нужной квалификации для восстановления интернет-заказов. Напомним, первые такие магазины появились в марте 2021 года.