В Беларусь смещается фронтальный раздел с территории Украины 12.03.2024, 16:07

Прогноз погоды на 13-15 марта.

13 марта ночью и утром погоду в Беларуси в основном будет определять фронтальный раздел, смещающийся с территории Украины, днем область повышенного атмосферного давления. Облачно, днем с прояснениями, сообщают синоптики.

Ночью и утром во многих районах страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами ожидается слабый гололед. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит от -5°С по северо-востоку до +3°С по юго-западу страны, максимальная днем +3..+9°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

14-15 марта погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь 15 марта в северных районах страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела.

14 марта переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -4..+3°С, по востоку республики до -6°С, максимальная днем +6..+11°С.

15 марта облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу страны пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед. Ветер юго-западный, южный слабый до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью -3..+4°С, по юго-востоку страны до -5°С, максимальная днем +6..+13°С.