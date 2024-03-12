Черноморский фронт: что ждет российских оккупантов в Крыму 12.03.2024, 16:16

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На оккупированном полуострове Силы обороны Украины готовят серьезную операцию.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что активные миссии Сил обороны Украины в Черном море могут быть признаками подготовки к масштабной операции на территории временно оккупированного Крыма. Каких именно операций опасается кремлевское командование и насколько ВСУ близки к очередной громкой акции на оккупированном полуострове, рассуждает «Апостроф».

В воскресенье, 10 марта, в эфире национального телемарафона состоялась премьера документального фильма под названием «Война за море: от Днепра в Крым». Одним из героев фильма стал глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, который рассказал о спецоперациях Сил обороны Украины в Черном море. По его словам, эти действия являются частью обширной подготовки к значительной операции на полуострове Крым.

«Это все — подготовительные меры к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда. Кроме того, это хороший посыл для населения, живущего в оккупации уже 10 лет. Многие верят в то, что их забыли», - отметил глава украинской военной разведки.

Представители Главного управления разведки, которые принимали участие в планировании и выполнении указанных боевых миссий, имеющих общий стратегический замысел, также поделились некоторыми подробностями о военных действиях в Черном море, проводившихся в течение 2022-2023 годов.

В документальном фильме упоминается, что летом прошлого года бойцы спецподразделения «Шаман» воспользовавшись невнимательностью противника, осуществили переправу на левый берег реки Днепр в Херсонской области. Командир подразделения с позывным «Шаман» описывает, как они, используя лодки, совершили десантирование на вражескую территорию, после чего произошло несколько ожесточенных столкновений с наблюдательными постами противника, в результате которых многие из этих постов были либо полностью уничтожены, либо их экипажи взяты в плен.

Кроме того, в июле прошлого года года бойцы другого спецподразделения, «Тимур», смогли вернуть под контроль нашего государства нефтегазодобывающую платформу «Украина», после чего они также приняли активное участие в операции в Крыму, получившей название «Пробуждение силы».

Командир спецподразделения ГУР МОУ подчеркнул, что противник никогда не сможет добиться господства в Черном море, вне зависимости от того, какие планы он строит. Он акцентировал, что Черное море, его ресурсы, а также Крым и Змеиный остров являются суверенной территорией Украины.

В фильме также упоминается о деятельности еще одного спецподразделения, Group 13, задачей которого является уничтожение кораблей вражеского флота. Командир этого подразделения, известный под позывным «Тринадцатый», отметил, что каждая миссия по уничтожению кораблей требует глубокой предварительной подготовки, включая планирование маневров, выбор подходящего угла и стороны атаки, а также оценку множества других факторов, прежде чем начать выполнение задачи.

Эксперты отмечают, что проведение операции на территории полуострова представляет собой реальную перспективу, но при этом они считают нецелесообразным обсуждение конкретных вариантов таких операций, чтобы не подсказывать противнику.

- У руководства ГУР имеются в активе успешные операции на временно оккупированных территориях, включая Крым, а также на территории самой РФ. Указанное заявление следует воспринимать, как политический ход, нацеленный с одной стороны на повышение имиджа Сил обороны, а с другой - для эмоционального воздействия на противника. Россиян следует держать постоянно в тонусе. Крым - это одна из самых болезненных для Кремля тем, особенно в контексте выдавливания оккупационного флота из Черного моря и потенциальной операции по разрушению моста через Керченский пролив, - говорит политический аналитик и эксперт по ракетным вооружениям Александр Кочетков.

Поскольку от функционирования моста через Керченский пролив зависит обеспечение оккупационной группировки на полуострове, а также на территории Херсонской и Запорожской областей, для оккупантов важно сохранить его в целостности. В целом, если говорить о проведении операций на полуострове, то для этого необходимо пройти ряд подготовительных этапов.

- Сначала нужно существенно затруднить россиянам возможность вести боевые действия с территории Крыма. Это уже происходит, так как оккупационный флот из Крыма практически сбежал. Потом заняться мостом через Керченский пролив, и после этого заниматься перерезанием «сухопутного коридора» в Крым, который сейчас Силы обороны полностью еще не простреливают. Если разрушить мост, то россияне все равно не смогут по морю перевозить в необходимом количестве людей и вооружения, даже по маршруту Таганрог-Бердянск в Азовском море, - говорит военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Вооруженные силы Украины продолжают систематически уничтожать корабли Черноморского флота России с начала широкомасштабной агрессии России против Украины. По состоянию на середину февраля текущего года из первоначальных 13 больших десантных кораблей Черноморского флота РФ осталось только пять.

Под ударами Сил обороны Украины российский оккупационный флот в Черном море перешел в «пассивное» состояние. С каждой неделей Военно-морские силы, СБУ и ГУР активнее сдавливают тиски вокруг оккупированного региона, что особенно стало заметно 5 марта, когда Силы обороны, используя ударные морские дроны, уничтожили патрульный корабль военно-морского флота РФ «Сергей Котов» вблизи Керченского пролива.

Представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире национального телемарафона 10 марта, заявил, что в связи с уничтожением корабля «Сергей Котов» оккупационный флот уменьшил присутствие своих военных кораблей на полуострове до минимального количества. Теперь в Крыму остались лишь те корабли, для которых не нашлось места в российских морских базах - в Новороссийске, Сочи и Туапсе.

Среди оставшихся в Крыму судов есть малый ракетный корабль «Циклон», который, хотя и предназначен для запуска крылатых ракет, используется в основном для противовоздушной обороны. Согласно информации украинского военно-морского ведомства, «Циклон» ни разу не выполнял ракетные пуски. В текущих условиях он не представляет значительной ценности или полезности для российских сил. Аналогично и «Сергей Котов» выполнял функции охраны Керченского пролива и самого «Крымского моста».

- Уничтоженный российский корвет «Сергей Котов» - новый корабль, который оккупационный ЧФ РФ поставил на службу в 2022 году уже во время открытого вторжения в Украину. Корвет был оснащен относительно мощными зенитными средствами, которые в том числе позволяли его использовать как плавающую систему ПВО для защиты пунктов базирования от ударов с воздуха. Его задача была защищать базу вблизи Керчи, на которой он находится. И, судя по всему, «Сергей Котов» также должен был прикрывать вот эту ненужную инженерную конструкцию в Керченском проливе - так называемый "крымский мост, - сообщила спикер Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Собственно, такая концентрации сил, которые прикрывают «Крымский мост» с воздуха, и указывает, какую точку на карте полуострова оккупационное командование считает самой опасной для себя. Особенно после того, как кремлевские пропагандисты опубликовали предполагаемый перехват разговора немецких генералов, которые в числе прочего обсуждали гипотетическую возможность уничтожения «Крымского моста» ракетами Taurus.

После этого ряд наблюдателей предположили, что для такой операции нужны именно Taurus, а не Storm Shadow или Scalp, что не совсем так.

- Для проведения активных операций в Крыму можно и не ждать, пока нам дадут F-16. Storm Shadow, Scalp и Taurus - очень похожие по тактико-техническим характеристикам ракеты. Taurus отличается всего лишь некоторыми особенностями, которые я не буду озвучивать вслух, в плане маневрирования и захода на цель, но принципиальной разницы для поражения «Крымского моста» нет. При наличии 40-50 ракет Storm Shadow, Scalp или Taurus, а также большого числа БПЛА для отвлечения российской ПВО мост реально разрушить, - резюмировал Александр Кочетков.