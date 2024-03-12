В Гомельском районе заметили большое количество военной техники

В Гомельском районе заметили большое количество военной техники7
- 12.03.2024, 16:25
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На технику нанесены красные квадраты.
После объявления проверок боевой готовности жители Гомельского района стали замечать больше военной техники.
«Много различной «зеленой» техники: грузовики, УАЗики. Все с номерами Министерства обороны Беларуси и красными квадратами в качестве опознавательных знаков. Но это единичные экземпляры, никаких бронеколонн или российской техники не заметно», — сообщил «Флагштоку» житель Гомельского района.
Минобороны Лукашенко с 11 марта объявило проверку боевой готовности Вооруженных сил Беларуси. С 12 марта комплексную проверку органов управления «территориальной обороны» Гомельской области.