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В Гомельском районе заметили большое количество военной техники

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  • 12.03.2024, 16:25
  • 11,542
В Гомельском районе заметили большое количество военной техники
иллюстративное фото

На технику нанесены красные квадраты.

После объявления проверок боевой готовности жители Гомельского района стали замечать больше военной техники.

«Много различной «зеленой» техники: грузовики, УАЗики. Все с номерами Министерства обороны Беларуси и красными квадратами в качестве опознавательных знаков. Но это единичные экземпляры, никаких бронеколонн или российской техники не заметно», — сообщил «Флагштоку» житель Гомельского района.

Минобороны Лукашенко с 11 марта объявило проверку боевой готовности Вооруженных сил Беларуси. С 12 марта комплексную проверку органов управления «территориальной обороны» Гомельской области.

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