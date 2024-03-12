В белорусском СИЗО внезапно скончался гражданин Литвы 3 12.03.2024, 16:58

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Его задерживали по подозрению в контрабанде.

Литва направила Беларуси решительный протест в связи со смертью в заключении ее гражданина, задержанного по подозрению в контрабанде боеприпасов, сообщает Министерство иностранных дел Литвы.

Литовец был задержан в Беларуси 31 декабря 2023 года в пункте пропуска «Бенякони». Как сообщала в своем пресс-релизе от 10 января этого года Гродненская таможня, в его автомобиле якобы были обнаружены 98 пистолетных патронов (9×18ПМ) для оружия калибром 9 мм.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 333−1 УК («Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь боеприпасов»).

Литовца заключили под стражу, где он позже и скончался. По данному факту Вильнюс вручил временному поверенному в делах Беларуси в Литве ноту, в которой был выражен «решительный протест».

«Консульские работники Литовской Республики не были должным образом проинформированы о задержании гражданина Литовской Республики и основаниях для данной меры, о состоянии здоровья гражданина, им не была предоставлена возможность посетить задержанного и предоставить ему необходимую консульскую помощь. Такими действиями Республика Беларусь грубо нарушила Венскую конвенцию о консульских сношениях», — говорится в ноте.

В МИД Литвы потребовали от белорусской стороны немедленно предоставить информацию о состоянии гражданина на момент задержания, подтвердить факт смерти и указать все обстоятельства.