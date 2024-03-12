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Медведев на подтанцовке

  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 12.03.2024, 17:29
Медведев на подтанцовке

Не хватило только Охлобыстина с коронной «гойдой!».

Так выглядит митинг за Путина в Волгограде, замаскированный под концерт «Единой России» «Вместе! За Россию!». На экране кадры с ВВП, на подтанцовке Медведев. И вообще не важно, что Путин официально участвует в выборах как самовыдвиженец и вряд ли оплачивал митинг из своего избирательного фонда (это сделали налогоплательщики).

Медведев толкнул речь, в которой призвал сплотиться: «Консолидация вокруг лидера, консолидация внутри нашей партии «Единой России». Только в этом случае мы победим. А мы победим – сомнений нет». Не хватило на сцене только Шамана с красной кнопкой и Охлобыстина с коронной «гойдой!».

Отдельный прикол — заявление ЕР о 6 тыс. человек на митинге при вместимости амфитеатра по документам в 2,3 тыс.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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