У Петриковского райисполкома забрали хозяйство, знаменитое скандальными фотографиями 5 12.03.2024, 18:04

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Кто станет «счастливым» новым владельцем?

Лукашенко передал «Беларуськалию» депрессивное сельхозпредприятие в Петриковском районе. Ранее оно приводилось в пример бесхозяйственности, отмечает «Флагшток».

В соответствии с указом белорусского диктатора № 86 от 7 марта 2024 года Петриковскому райисполкому надлежит до 15 марта безвозмездно передать в собственность ООО «Беларускалий-Агро» 28 325 415 акций ОАО «Челющевичи» номинальной стоимостью 1 рубль. В ответ дочернее предприятие «Беларуськалия» обязуется сохранять в течение трех лет сельскохозяйственное производство без реорганизации и увольнения работников, а также инвестировать в полученное хозяйство 25 млн рублей.

За счет полученных инвестиций ОАО «Челющевичи» в течение трех месяцев должны погасить просроченную задолженность по налогам, взносам, кредитам и лизинговым платежам. Непросроченная задолженность хозяйства будет реструктуризована путем представления отсрочки на 3 года и последующей рассрочки на 5 лет.

Хозяйство давно является проблемным. В 2018 году Лукашенко, выступая на совещании посвященном аграрной отрасли, приводил КСУП «Челющевичи», как пример неэффективной траты средств на создание молочно-товарных комплексов в Беларуси:

«Надоено только 1500 килограммов молока от коров? Кого вы там доите, куда это годится? Для чего мы тратили огромные средства, создавая эти молочно-товарные комплексы?»

В 2021 году районная газета «Петрыкаўскія навіны» писала о мониторинге безопасности труда, проведенном на предприятии. Вскоре после публикации статья была удалена со страниц издания.

Проверяющие констатировали катастрофический упадок предприятия. Техника предприятия стояла без колос на деревянных колодках.

В кабинете заведующего мастерской долгое время протекала крыша. В результате пришла в негодность не только мебель, но документация предприятия.

Из-за отсутствия средств индивидуальной защиты работники загружали протравленные семена в посевной агрегат вручную, рискую нанести ущерб своему здоровью.

Мониторинг публикаций с упоминанием ОАО «Челющевичи» за последний год показывает, что ситуация на предприятии не сильно изменилась. К наведению порядка на территории предприятия регулярно привлекаются школьники. Судя по фотоотчетам, состояние инфраструктуры все также оставляет желать лучшего.