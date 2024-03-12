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«Дефицитный укол»: эксперт объяснил важность прорывов на территорию РФ

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  • 12.03.2024, 18:13
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«Дефицитный укол»: эксперт объяснил важность прорывов на территорию РФ

Рейд российских добровольцев — серьезная пощечина Путину.

Прорывы добровольцев из РДК и легиона «Свобода России» на территорию РФ могут не наносить большого урона врагу, но их можно сравнить с лечебным «уколом», который дает одномоментный сильный эффект. Такое мнение высказал «Фокусу» полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник.

«Серьезная пощечина Путину накануне выборов. Страх внутри России будет возрастать. Однозначно хотелось бы больше таких рейдов, но надо понимать ограниченность ресурсов. Сравним это с «дефицитным уколом»: общая система лечения таблетками оказывает эффект, но один укол дает сильный результат в какой-то момент. В ситуации с прорывами российской границы аналогично», - отметил он.

Черник добавил, что масштабные атаки на российские регионы повлияют в основном на российские политические элиты, а не население. Он считает, что необходимо внести в стены Кремля противоречия о возможности организации Верховным главнокомандующим ВС РФ обороны государства.

Также эксперт подчеркнул, что воевать на территории РФ имеет смысл даже при нанесении небольшого урона врагу.

«По линии боевого соприкосновения намного тяжелее воевать, чем там, где нет укреплений и военные силы ограничены Нацгвардией и пограничниками», — подытожил эксперт.

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