«Когда понял, что будут грабить, взял семью и уехал в Польшу» 5 12.03.2024, 18:19

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Белорус попал на налог из-за самостоятельно построенного дома.

Эта история началась летом 2023 года, когда Михаил из Берестовицкого района получил от налоговой письмо с сообщением, что в отношении него проводится камеральная проверка. Речь о сверке доходов и расходов за последние 10 лет. В документе было указано, что у его выявили превышение трат над заработками более чем на 120 тысяч рублей. Причем в доходы мужчине посчитали затраты на самостоятельно построенный дом.

От белoруса потребовали объяснений. А он сам считает, что в налоговой «совершается преступление с использованием служебного положения», и с тех пор пытается доказать свою правоту. «Зеркало» рассказывает его историю.

«Таких денег я никогда в глаза не видывал»

Получив уведомление от налоговиков, Михаил принялся изучать, как они рассчитали доходы и расходы, которые были указаны в документе. Мужчина говорит, что обнаружил, что в расчет не вписаны его доходы с 2013 по 2017 годы. В это время он работал как индивидуальный предприниматель — занимался строительными и отделочными работами и вел видеоблог на YouTube.

— Мягко сказать, я был очень удивлен такой сумме: таких денег я никогда в глаза не видывал. У меня обычная многодетная семья, доход — средний, который я всегда исправно декларировал, — вспоминает Михаил.

Кроме неучтенных доходов, с другой стороны, в расходах была также указана стоимость его дома, который, как говорит мужчина, он построил своими руками. Из документов следовало, что жилье стоит 177 433 рубля (в переводе на деноминированные рубли). В налоговой учли, что мужчина брал заем в банке на 73 195 рублей. Это был льготный кредит для многодетных на строительство дома. В итоге в налоговой потребовали отчитаться, откуда у него остальные «лишние» деньги — это более 104 тысячи рублей.

— Я не понимал, откуда взялась такая сумма, — говорит Михаил. — Во-первых, никто никогда не делал оценки моего дома. Во-вторых, я не тратил столько денег на него, поскольку, имея опыт в строительстве, я грамотно все рассчитал и максимально эффективно использовал кредитные средства. Дом я строил 2014 по 2016 годы своими руками. Это вся деревня знает, в том числе сама налоговая инспектор, мать которой ежедневно на протяжении этих двух лет ходила мимо моего строительства в костел.

В период строительства дома у Михаила не было постоянного дохода, продолжает он. В некоторые месяцы он трудился как ИП, а в другие, когда нужно было время на работу над своим домом, жил на сбережения, помощь родственников и декретные жены. «Кредитные средства я использовал на закупку материалов для строительства и оплату кое-каких работ, которые мне не по силам было выполнить самому в одиночку. Например, устройство крыши дома. Большинство работ по строительству дома я выполнил сам, в одиночку», — объяснил он налоговой и продемонстрировал переписку с налоговиками.

— Я потребовал сначала вписать все мои доходы, сведения по которым у них есть, а также вычеркнуть все лишнее из расходов — и тогда будем разговаривать, если будет какое-то превышение. Хотя я знал, что его нет, — рассказывает беларус. — Так им и объяснил, что те 104 238,68 рублей собственных средств, которые они мне указали в расходы, — это стоимость моей работы, а не понесенные мною траты в денежном эквиваленте. Заодно указал, что они не могут вписывать мне стоимость моего труда мне же в материальные расходы и потребовал вычеркнуть этот пункт.

Доходы пересчитали, но снова вписали не все

Через месяц налоговая ответила — статью расходов, за которые надо было отчитаться, снизили примерно на 20 тысяч рублей. Но «расходы» на строительство дома остались основной частью превышения тратами над доходами. В случае несогласия мужчине предложили провести переоценку дома.

Справкa. В 2022 году налоговики решили, как будут определять сумму, которую человек, доходы которого они проверяют, потратил на строительство жилого дома. Речь про те случаи, когда для этого не привлекался застройщик или подрядчик, то есть дом строился своими силами. К примеру, помогали родственники или знакомые строители.

Первый способ — заключение от стороннего оценщика. Еще один вариант — человек сам определяет стоимость, но она должна быть не меньше, чем 70% от стоимости, которую налоговая определяет для исчисления налога на недвижимость на 1 января. К слову, с 2024 году этот минимум подняли до 100%.

«Отсутствие возможности сбора доказательной базы о фактически понесенных на строительство коттеджей и жилых домов расходов привело к тому, что граждане заявляют в качестве сумм расходов только 10 — 20% от рыночной стоимости такой недвижимости, — жаловались ранее налоговики. — Отсутствие возможности со стороны налоговых органов настоять на большем размере понесенных расходов приводит к распространению такой практики по всей стране».

— Я точно знал — у меня нет превышения расходов над доходами. Когда я получил первый расчет, я достал всю свою бухгалтерию по ИП и, пересчитав доходы и расходы, еще раз в этом убедился, — настаивает Михаил. — Но почему-то оно было и в новом выставленном мне требовании о предоставлении пояснений по финансам, даже если откинуть стоимость дома. Тогда я взял свои документы и начал сверять доходную часть. Спустя пару минут обнаружил любопытную деталь. В 2016 году в мои доходы в повторное требование опять не была включена огромная сумма денег, которые я заработал, будучи ИП.

По словам Михаила, за тот год ему посчитали доходы не за все месяцы, когда у него был доход как предпринимателя. Причем, говорит мужчина, по всем этим доходам он ранее отчитывался в налоговой.

— Лично я уверен, что это было сделано намеренно. Ведь информация об этих моих доходах была только у налоговой. Если бы я не сохранил все квитанции, которые выписывал будучи ИП и внимательно не перепроверил расчет, то ничего бы не заметил. Ведь в том году я строил дом и действительно не каждый месяц осуществлял деятельность как ИП. Я месяц-два работал у людей и затем месяц-два трудился на стройке своего дома.

Михаил снова написал жалобу за повторное невнесение доходов в расчет, информация о которых была в налоговой. А также повторил свои аргументы, почему в его случае стоимость работы по строительству дома для самого себя не должна быть вписана в расходы. «Если уж так хочется ее написать, то, напротив, такая же сумма должна стоять в моих доходах», — указал он в том пояснении.

— Если они учитывают оценку стоимости моей работы по строительству дома как расходы, значит, надо ее же внести как доход — то есть я сам себе «заплатил» за работу, — объясняет свое возмущение белoрус.

Параллельно со всеми жалобами и запросами в госорганы на расчет его доходов и расходов — их были десятки — Михаил писал в прокуратуру с просьбами проверить действия местной налоговой инспекции. Но жалобы спускались в эту же инспекцию, по которой он просил провести проверку. И там ему отвечали, что налоговая сама у себя не находила никаких нарушений.

— Как следовало из очередного письма от налоговой, в то время, когда я работал как ИП, был плательщиком единого налога. По закону на тот момент выручка отражалась в декларации за второй месяц, предшествующий отчетному. И поскольку в определенные месяцы я не осуществлял деятельность и, соответственно, не подавал декларации, то у налоговой и не было сведений о выручке за определенные месяцы, — говорит белoрус. — Это хорошее объяснение, логичное. Если бы не несколько нюансов. Во-первых, на строительстве своего дома я «ушатал» свое здоровье и не смог вернуться в сферу строительства. Я нашел работу через интернет и для того, чтобы работать легально, в 2017 году закрыл ИП на строительство и открыл новое ИП на работу в интернете. Перед ликвидацией ИП я заезжал в налоговую инспекцию и со знакомым инспектором сверял данные о своей выручке из журнала учета доходов и расходов с компьютерной базой налоговой. Все сведения сходились. Далее я сдавал все документы по ИП в налоговую, в том числе и журнала учета доходов, и приходно-кассовые ордера. Именно поэтому я уверен, что все данные о моей выручке как ИП имелись в распоряжении налоговых инспекторов и в отношении меня был совершен служебный подлог.

Чтобы в налоговой включили пропущенные ими при проведении камеральной проверки доходы за отдельные месяцы, понадобилось несколько жалоб, в которых мужчина указывал на неточности, и куча его личного времени. При этом ответ на запросы Михаила в вышестоящие органы разъяснить невнесение доходов, информация о которых есть в налоговой, ему отвечали, что «все действия сотрудников налоговой соответствуют действующему законодательству».

— Сказано так, как будто это совершенно нормально. Но это ненормально. Только из одной суммы, информация о которой имелась в налоговой, но не была включена в доходы во время проверки, мне бы исчислили 126 рублей незаконного налога, если бы я поверил в добросовестность инспектора, составлявшего расчет, или если бы у меня не сохранились приходно-кассовые ордера, — комментирует он.

После многочисленных переписок с госорганами в августе 2023-го Михаил получил третий расчет его доходов и расходов. В нем уже были учтены все его доходы, а вот в расходах все еще была указана сумма «трат» на строительство дома. Очередные письма налогоплательщика, в которых он пытался объяснить, что никому не платил более 100 тысяч рублей за строительство дома, а делал работы своими руками, ему снова предлагали провести переоценку дома. «Как будто от того увеличится или уменьшится стоимость дома после оценки, исчезнет тот факт, что я дом строил своими руками», — возмущался он в ответных письмах налоговой.

«Я не платил сам себе зарплату»

В итоге спустя еще три месяца берестовчанину все же официально «диагностировали» превышение расходов над доходами почти на 100 тысяч рублей и выставили к уплате подоходного налога почти на 26 тысяч.

— Как вы помните, в расходы мне была вписана стоимость моей работы по строительству своего дома — 104 238,68 рубля. Если же из нее вычесть приписываемое мне превышение в 99670,49 рублей, то получается, что у меня нет превышения расходов над доходами, — говорит Михаил и повторяет свое непонимание ситуации. — Я не платил сам себе зарплату, я не эксплуатировал машины — все работы я проводил вручную. Все инструменты для постройки дома у меня имелись в наличии, так как я много лет до этого работал в строительной сфере. Я им объяснил, что трудозатраты соответствуют реальности, но они не являются денежными средствами, и это опять-таки мои личные трудозатраты для самого себя.

— Целью камеральной проверки превышения расходов над доходами является выявление скрытого дохода, из которого не был уплачен налог. В моем случае у меня нет скрытых доходов, с которых я не уплатил налог. Нет такого закона, по которому человек должен платить налог за результат своей работы для себя. Если я вырастил на грядке огурец и сам его же съел, я не должен бежать в налоговую и платить налог за этот огурец, — возмущается он. — Я согласен, что согласно закону, налоговые инспекторы должны были внести в расчет расходов и доходов в расходы сумму, стоящую в акте приемки дома. Но при исчислении налога они должны были руководствоваться информацией из пояснений и документально подтвержденных сведений, что расходы в размере 104 238,68 рубля, взятые из акта приемки дома, не являются налогооблагаемой базой. Это значит, что у меня нет скрытых доходов, из которых не были уплачены налоги.

Но дальнейшие попытки добиться исключения этих «расходов» ни к чему не привели.

— Отличная поддержка многодетных — выделить кредит на постройку дома и, если человек умудрится за эти деньги построить дом, исчислить ему почти 9000 долларов налога, — с иронией говорит мужчина. — У меня нет иллюзий относительно правовой ситуации в стране. Поэтому, когда я понял, что «будут грабить», я не стал дожидаться, пока судебные приставы принудительно начнут взыскивать незаконно исчисленную сумму — конфискуют все имущество, лишат права управления автомобилем, мобильной связи, интернета и перекроют выезд за границу. Я взял семью и уехал жить в Польшу.

Сейчас Михаил уже из-за границы готовит очередное обжалование — в этот раз в Министерство по налогам и сборам, заявление в прокуратуру, Следственный комитет и Комитет госконтроля. И говорит, что все еще надеется, что хоть кто-то из компетентных органов «возьмет ситуацию под контроль и восстановит справедливость».

— Я уверен, что в отношении меня сейчас совершается преступление с использованием служебного положения. И единственным доступным мне способом это преступление предотвратить я считаю предание огласке сложившуюся ситуацию. В принципе, я и уехал из Беларуси в том числе для того, чтобы придать это дело огласке. Я понимаю, что после публикации этой статьи путь в Беларусь для меня будет закрыт, и, возможно, я никогда больше не увижу дом, который построил своими руками и в котором надеялся встретить старость, — говорит он. — Из-за желания чиновников налоговой инспекции получить очередную премию за выполненный любым, пусть и преступным, по моему мнению, способом план, страна лишилась пяти человек, из которых трое дети. Причем все трое — круглые отличники. Старшая дочь — призер областной олимпиады. И это в момент, когда проблема уезда людей за границу особо остро стоит на повестке дня в самых высших кругах власти.