«Год назад операции проходили на Белгородчине, а сейчас идут в двух регионах одновременно» 12.03.2024, 17:57

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Силы российских добровольцев растут.

Сегодня российские добровольцы, воюющие против режима Путина, снова вошли на территорию Белгородской области РФ.

Позже они показали кадры прорывы границы РФ и уничтожения российской техники, а также побега и оставления боевых позиций солдатами. На них видно, что российские добровольцы совершили заход на территорию врага в ночное время суток на тяжелой технике.

Аналитик, публицист и экс-политзаключенный путинского режима Роман Попков рассказал Telegram-каналу «Баста!» о целях «визита» российских добровольцев на территорию РФ:

— Это самая крупная операция русских добровольческих подразделений с лета прошлого года. Если в 2023-ем году в боях на территории РФ участвовали два подразделения - Легион «Свобода России» и Русский добровольческий корпус, то сейчас к ним присоединился еще и Сибирский батальон. Это новое крупное подразделение, возникшее и развившееся за последнее время.

Если год назад операции проходили на Белгородчине, то сейчас они идут в двух регионах одновременно - в Белгородской и Курской областях. Силы русской вооруженной оппозиции растут.

Сегодняшний заход наших подразделений на порабощенную русскую землю - это самый адекватный ответ Кремлю и на убийство Алексея Навального, и на готовящиеся бесстыжие перевыборы Путина, и на другие бесчисленные злодеяния этого режима.