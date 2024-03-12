«Желания и способности студентов в режимной Беларуси не учитываются» 2 12.03.2024, 18:29

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В БГМУ проходит окончательное распределение студентов.

Сегодня решается судьба студентов ведущего медицинского вуза Беларуси, пишет читатель сайта Charter97.org Евгений. Решение о распределении принимает лично министр здравоохранения Александр Ходжаев.

Он, конечно, студентов не знает, но зато в курсе о «прелестях» белорусского распределения. Многие начнут карьеру на селе или в райцентре. Желания и способности студентов, как в лучших традициях советских времен, в режимной Беларуси не учитываются.