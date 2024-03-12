В Сети обратили внимание на важный момент при ударе по Белгородской области 8 12.03.2024, 18:42

5,412

Обвинить Украину не выйдет.

В Белгородской области во время операции РДК и легиона «Свобода Россия» повреждено здание администрации местного завода. Однако удар по учреждению был осуществлен не со стороны украинской границы, а со стороны территории РФ.

Об этом телеграм-каналу Gistapapapa рассказал один из подписчиков. Он даже указал координаты места, куда именно был «прилет».

В одном из белгородских пабликов опубликовали фото здания сельскохозяйственного предприятия ЗАО «Белгородский бройлер». На фото видно, что одна из сторон строения сильно пострадала: выбиты оконные рамы, повреждена стена и слетела наружная отделка. Также сильно повреждены четыре автомобиля, которые были припаркованы неподалеку.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что администрация пострадала якобы во время «воздушной атаки ВСУ». Но, по словам подписчика, пострадала та сторона здания, которая «смотрит» в сторону Белгорода, а не украинской границы или той территории, на которой РДК и легион «Свобода России» проводят спецоперацию.

«Решил проверить это здание и глянуть с какой стороны прилет в здание. А влетело как раз таки со стороны Белгорода», — сказано в сообщении.

Также в сети опубликовали координаты того места — завод расположен в населенном пункте Головино Белгородской области. Как сообщают пророссийские паблики, населенный пункт был атакован «неустановленными боеприпасами». Есть пострадавшие.

«Нашей системой ПВО над районом было сбито несколько воздушных целей. Плюс в селе Головино зафиксированы прилеты неустановленных боеприпасов… В селе Головино есть двое пострадавших. У мужчины легкое осколочное ранение, от госпитализации он отказался. У женщины — черепно-мозговая травма и ушиб бедра. Бригадой скорой раненая доставлена в городскую больницу №2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Состояние пострадавшей медики оценивают как средней степени тяжести», — сказал Гладков.

В самом Белгороде повреждено здание мэрии. Российские паблики утверждают, что в здание попал БПЛА, пострадали две женщины — одна получила осколочные ранения, другая — контузию. На снимках, которые публикую в сети, видно, что в здании мэрии вылетели стекла в окнах и дверях, отвалилось название госучреждения, а в кабинетах и на улице валяются осколки.