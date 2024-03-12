Белоруска подала суд на «Евроопт» из-за травмы в магазине 1 12.03.2024, 18:49

1,372

Сколько ей удалось отсудить?

Белоруска отсудила у «Евроопта» более 8500 рублей — она зацепилась в магазине ногой за острый угол прикрепленного к полу металлического короба для электропроводки. Ей пришлось сделать операцию, и она до сих пор продолжает лечение, сообщает пресс-служба Брестского областного суда.

В июле 2023 года в магазине сети в агрогородке Беловежский Каменецкого района женщина совершала покупки. Возле холодильника с продуктами питания она зацепилась ногой за острый угол прикрепленного к полу металлического короба для электропроводки.

Она получила рваную рану на тыльной поверхности стопы и обратилась в больницу. Там у нее проявилась аллергия на лекарства и обострилось хроническое заболевание — по причине ухудшения состояния ее госпитализировали и провели ей операцию. Уже после выписки пострадавшая продолжала лечение дома.

До настоящего времени рана полностью не зажила, и женщина продолжает лечение.

«Истице были причинены физические и нравственные страдания (моральный вред), получена психологическая травма, которые выразились в испытании ею сильной физической боли в результате полученной инфицированной раны, медленной реабилитации и восстановления здоровья», — говорится в материалах дела.

Она просила суд взыскать с торговой сети материальный вред в 836 рублей, денежную компенсация морального вреда в 15 тысяч и расходы, связанные с оказанием юридической помощи.

Суд Каменецкого района принял решение взыскать с торговой сети материальный ущерб в размере 580,07 рубля, денежную компенсацию морального вреда в размере 7000 рублей, издержки, связанные с рассмотрением дела, в размере 5,06 рубля и расходы по оказанию юридической помощи в размере 973,86 рубля — всего 8558,99 рубля.