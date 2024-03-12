Вольфович: Иностранные спецслужбы стремятся дестабилизировать обстановку в Беларуси 6 12.03.2024, 19:02

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Александр Вольфович

Госсекретарь Совбеза пугает Лукашенко.

Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович во время встречи с профессорско-преподавательским составом Академии национальной безопасности Беларуси рассказал про активизацию иностранных спецслужб в Беларуси, передает БелТА.

Он напомнил, что с 1 марта 2024 года Литва под надуманным предлогом в одностороннем порядке закрыла два пункта пропуска (речь идет про «Райгардас» и «Лаворишкес»). Он добавил, что также был введен запрет на посадку, а также высадку пассажиров в железнодорожном пункте пропуска «Кяна» (с белорусской стороны «Гудогай»), передвижение лиц пешком и на велосипедах в пунктах пропуска «Бенякони» и «Каменный Лог».

- Вразрез с двусторонними договоренностями сокращено количество разрешений, выдаваемых белорусским и литовским перевозчикам маршрутных пассажирских автобусов, - отметил госсекретарь Совбеза.

Вольфович обратил внимание на то, что практически ежедневно органы погранслужбы якобы фиксируют различного рода провокации на государственной границе, которые исходят от стран-соседок.

Кроме того, госсекретарь Совбеза сказал и про активизацию разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб в Беларуси.

- Мы видим, как усиленно зондируется почва для поиска болевых точек в обществе для организации провокаций, способных раскачать ситуацию.

Он заявил, что за границей пристально изучают различные соцгруппы. Кроме того, пытаются сместить акцент на нагнетание напряженности в трудовых коллективах, очернение органов власти, силовиков.

- Стремятся дестабилизировать обстановку в стране, разрушить монолитность системы обеспечения национальной безопасности.