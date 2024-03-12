Белый дом готовит первый с декабря пакет военной помощи Украине 1 12.03.2024, 19:06

На $400 млн.

Власти США нашли средства, которые можно использовать на поставку боеприпасов и военной техники в Украине без одобрения Конгресса. И теперь Белый дом готовит новый пакет поддержки на сумму до $400 млн.

Об этом Reuters сообщили два американских чиновника; по их словам, официальное объявление будет сделано позднее во вторник. Одновременно правительство Дании сообщило о выделении Киеву почти такой же суммы.

Из-за противодействия части республиканцев в Палате представителей Конгресс США с начала прошлой осени не может одобрить предоставление Украине более $60 млрд. Физические поставки вооружений прекратились в конце декабря 2023 г. Образовавшая в результате нехватка боеприпасов сыграла главную роль в поражении украинской армии в Авдеевке, которую ВСУ пришлось сдать в середине февраля.

Деньги нашлись благодаря погашению кредитов, которые Пентагон предоставлял под недавние закупки вооружений, рассказал один из источников Reuters.

Без существенной помощи США Украина потеряет в этом году значительные территории, заявил накануне директор ЦРУ Уильям Бернс на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената. По его словам, у страны «впереди гораздо более мрачное будущее»:

«Когда высокопоставленный украинский коллега рассказал мне, что случилось, он отметил, что люди бились столько, сколько могли, у них закончились боеприпасы, а русские продолжали прибывать. Я считаю, что без поддержания поставок в 2024 году вы увидите еще больше примеров, подобных Авдеевке».

Время на оказание помощи у США заканчивается, добавил Бернс.

Сегодня же Дания обнародовала новый пакет помощи Украине на 2,3 млрд датских крон ($337 млн). По информации Министерства обороны, он включает артиллерийские системы Caesar и боеприпасы.