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«Белавиа» возобновила выбор мест при онлайн-регистрации на рейс

  • 12.03.2024, 19:16
«Белавиа» возобновила выбор мест при онлайн-регистрации на рейс

Услуга платная.

«Белавиа» возобновила возможность выбора мест при онлайн регистрации на рейс. Подробности озвучили в пресс-службе белорусского авиаперевозчика.

В сообщении говорится про возобновление услуги «Предварительный выбор места на борту воздушного судна» при онлайн-регистрации. В пресс-службе напомнили, что ранее забронировать выбранное место можно было не позднее 24 часов до момента вылета рейса. Сейчас оформить указанную услугу возможно до момента пока не завершится онлайн-регистрация.

В «Белавиа» обратили внимание на то, что при прохождении онлайн-регистрации на рейс первоначально место пассажиру назначается системой автоматически, а также является бесплатным. Если же пассажир хочет изменить место, что выбор другого будет происходить в соответствии с условиями приобретения услуги «Предварительный выбор места».

«Стоимость услуги зависит от категории места, тарифного бренда авиабилета, других критериев и отображается на этапе выбора места на сайте», - уточнили в пресс-службе.

И заметили, что оформление указанной услуги во время онлайн-регистрации пока является недоступным на чартерных рейсах.

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