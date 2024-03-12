Руководить телеканалом «Белсат» будет Алексей Диковицкий 12.03.2024, 19:39

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Алексей Диковицкий

Агнешка Ромашевская-Гузы покинула свой пост.

Руководить телеканалом «Белсат» будет Алексей Диковицкий.

Об этом «Радыё Свабода» сообщило Польское общественное телевидение TVP.

12 марта стало известно, что Агнешка Ромашевская-Гузы покидает свой пост после многолетней работы. Ее обязанности и «примет ее нынешний заместитель и один из основателей канала Алексей Диковицкий», сообщили в пресс-службе TVP.

Там также подчеркнули, что «каналом будет управлять белорус, что также соответствует ожиданиям белорусской оппозиции».

Алексей Диковицкий — экономист и журналист из Пинска. Работал на «Радыё Свабода», с 2007-го – на «Белсате».