Руководить телеканалом «Белсат» будет Алексей Диковицкий
- 12.03.2024, 19:39
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Агнешка Ромашевская-Гузы покинула свой пост.
Руководить телеканалом «Белсат» будет Алексей Диковицкий.
Об этом «Радыё Свабода» сообщило Польское общественное телевидение TVP.
12 марта стало известно, что Агнешка Ромашевская-Гузы покидает свой пост после многолетней работы. Ее обязанности и «примет ее нынешний заместитель и один из основателей канала Алексей Диковицкий», сообщили в пресс-службе TVP.
Там также подчеркнули, что «каналом будет управлять белорус, что также соответствует ожиданиям белорусской оппозиции».
Алексей Диковицкий — экономист и журналист из Пинска. Работал на «Радыё Свабода», с 2007-го – на «Белсате».