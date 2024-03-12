«Думаю, что частные стоматологи делают очень уж большую накрутку на свою работу» 9 12.03.2024, 20:04

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Что происходит с ценами в стоматологии.

Как ни стремились чиновники понизить цены на стоматологические услуги, сделать им это не удалось. Недавно это признал премьер-министр Роман Головченко. «Зеркало» спросило у белорусов, которые в последнее время обращались к стоматологам, почему они выбирают лечиться у частников, во сколько им это обходится и подъемны ли такие траты для их бюджета. Также мы поинтересовались, стоит ли государству регулировать ценообразование на эти услуги.

Больших проблем с зубами у Олега (имена в тексте изменены) нет, он обращался к стоматологу лишь пару раз — в разные периоды в двух зубах обнаружились разрушения.

— Первый раз зубы заболели, когда я служил в армии на срочке. Лечением занялись в госпитале — как могли, почистили два зуба, убили нерв и запломбировали. При этом снимков даже не делали, предложили только укол обезбола. Но пломбы оказались ужасными по качеству: одна продержалась два месяца, вторая — полгода, — вспоминает парень свой первый стоматологический опыт.

Олег решил, что в государственные поликлиники больше ходить не будет, его оттолкнули очереди и ожидание талонов. К примеру, в стоматологии по месту жительства пациенту надо в 6.00 становиться в живую очередь, чтобы успеть взять талон к врачу. К тому же парень боялся, что лечение окажется таким же, как в армии.

В феврале прошлого года для замены двух раскрошившихся пломб парень обратился в частный стоматологический кабинет, где работают один врач и медсестра. Тогда работа заняла около часа и стоила 120 рублей. Ценник его устроил, ориентируясь на отзывы знакомых, он ожидал большую сумму.

— Совсем недавно, в начале марта, я снова пришел к этому же стоматологу — нужно было запломбировать небольшую дырку в зубе, который уже начал болеть. Врач управился примерно за 20 минут, я заплатил 110 рублей. Прайса мне оба раза не показывали, но понятно, что цена выросла почти в два раза. Не будь реально ощутимой боли, при такой цене лечиться туда я бы не пошел.

Олег сейчас зарабатывает около 1900 рублей в месяц. Он считает, что если ходить к стоматологу раз в год и платить около 110 рублей за лечение, то для его бюджета получится не сильно ощутимо.

— Тем не менее люди сами должны решить, готовы ли они идти к частнику, чтобы переплачивать за комфорт. Не думаю, что частники хищно наживаются на пациентах, все же для оказания таких услуг они постоянно учатся, совершенствуют мастерство, к тому же закупают дорогое оборудование и материалы. Нашим властям лучше бы заняться государственными стоматологиями, где ожидание визита к врачу растягивается на месяцы.

В конце прошлого года у Оксаны отвалился мостовой зубной протез из металлокерамики, который был на нескольких зубах. Женщина пошла в частную стоматологию, где несколько лет назад устанавливала конструкцию, она надеялась, что коронку врач поставит на то же место.

— Стоматолог сказал, что установить обратно мост нельзя, надо изготавливать новый. Причем мост нужен еще и с другой стороны. Подсчитал, что два металлокерамических моста на восемь зубов обойдутся мне в 2800 рублей. Помимо этого, надо удалять корни разрушенных зубов, — рассказала женщина.

Позволить себе установку протезов Оксана со своей зарплаты не может. Поэтому стоматологическое лечение она поставила на паузу — «до лучших времен». Обращаться в государственную стоматологию она не хочет, считает, что «качественного там ничего не предложат».

— В госполиклинику я сходила только лишь для того, чтобы бесплатно удалить корни. Ждала и надеялась, что с нового года заработает распоряжение властей о снижении цен на стоматологию. Увы, стоимость не только не снизилась, но и стала выше.

Женщина рада только одному — что мост у нее был на боковых зубах, поэтому если не смеяться, то отсутствие зубов окружающие не заметят. Она придумала решение на случай, если понадобится идти к кому-то в гости: старую коронку она прикрепит кремом для фиксации зубных протезов к оставшимся зубам. Выход Оксана видит один — ждать дальше. Возможно, у нее получится подзаработать больше денег, или власти действительно примут меры и цены на стоматологию понизят — второй вариант она считает приемлемым и нужным.

— Думаю, что частные стоматологи делают очень уж большую накрутку на свою работу и навязывают пациентам фронт работ помасштабнее, чтобы заработок у них получился больше. Как-то не по-человечески получается. Например, мне кажется, что мой мост можно было зачистить и поставить обратно. Понятно, что это временный вариант и полноценного протезирования все равно не избежать, но когда нет денег, то и так неплохо. Но на эту зачистку у врача уйдет время, а заработает он на этом немного, вот и не хочет возиться.

Около полутора лет назад Григорий решил выровнять зубной ряд и установил брекеты в частной стоматологии районного центра (в госполиклиниках таких услуг не оказывают). Теперь каждые месяц-полтора ему нужно приходить к врачу для коррекции ортодонтической системы и чистки зубов от налета.

— За все время, пока я ходил к стоматологу, ни разу еще не было, чтобы стоимость услуги хоть немного снизилась. Наоборот, цена поднималась стабильно на 5−10 рублей раз в 6−10 месяцев, — поделился наблюдениями Григорий.

Во время последнего посещения мужчина заплатил за коррекцию брекетов на двух челюстях 110 рублей и за чистку зубов 138 рублей.

— Меня предупредили, что с 1 марта коррекция подорожает — с 55 до 60 рублей (за одну челюсть). Во время нее врач меняет дугу и несколько резинок. Бывает, что нужно переклеить брекет, но это оплачивается отдельно. В среднем на эту работу у стоматолога уходит около 30 минут.

Григорий не спрашивал в клинике, почему стоимость на их услуги растет, несмотря на то, что власти пытаются их снизить. Он считает, что в его городе цены на стоматологические услуги не такие высокие, как в Минске.

— Одно дело болтать о снижении цены, а другое дело — иметь возможность реально их снизить. Вообще я считаю, что в ценообразование властям не надо влазить — рынок всегда сам способен поставить конкурентную цену. Это так же, как у нас было с постановлением о недопустимости роста цен на продукты — стоимость продуктовой корзины у людей выросла.

Что происходит с ценами в стоматологии

Напомним, в июле 2023 года правительство приняло постановление, которым ввели госрегулирование тарифов на все виды стоматологических услуг. Оно вступило в силу с 1 ноября. Так, если раньше в Беларуси государство регулировало только стоимость ортопедической стоматологии и зуботехнических работ, то теперь — также терапии, хирургии и ортодонтии.

Как пояснял главный внештатный стоматолог Минздрава, ректор БГМУ Сергей Рубникович, главная цель нововведения — сформировать справедливые цены, однако качество услуг не должно снизиться. По его словам, этому поможет пересмотр нормы времени на работу и расходов на материалы. Сергей Рубникович прогнозировал, что благодаря новому подходу и трудовые, и временные затраты на стоматологические услуги снизятся на 10−30%. В результате цены тоже должны уменьшиться.

С 1 ноября прошлого года порядок установления норм времени и норм расхода материалов на новые платные стоматологические услуги (терапевтические, хирургические, ортодонтические, ортопедические и зуботехнические работы) взялся регулировать Минздрав.

Однако даже после всех этих нововведений цены на стоматологию как были кусачими, так где-то еще и подросли. В Минздраве объяснили порталу Onliner, что «цена на услуги состоит из прямых расходов и косвенных» и что ведомство «не регулирует затраты на приобретение материалов», поэтому в каждой стоматологии они свои.

«Минздрав регулирует только тарифную часть — то, что своими руками делает врач. Если, например, раньше врач отпиливал пациенту зуб за 20 рублей, а теперь Минздрав установил предельную цену в 40 рублей, то тот, у кого было 20 рублей, конечно, имеет законное право поднять стоимость до этой планки, а если кто-то пилил зуб за 60, он обязан снизиться», — объяснил специалист.