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Появился первый официальный кандидат на должность генсека НАТО

  • 12.03.2024, 20:07
  • 1,662
Появился первый официальный кандидат на должность генсека НАТО
Клаус Йоханнис

Им стал президент Румынии.

Президент Румынии Клаус Йоханнис сегодня, 12 марта, официально объявил о желании баллотироваться на пост генсека НАТО.

Об этом сообщает RFI.

«Я решил принять участие в конкурсе на должность генерального секретаря НАТО» , - заявил президент Румынии.

По словам президента, прошло два десятилетия с тех пор, как Румыния стала членом НАТО, которая на протяжении 75 лет продвигает демократию и свободу, а также создала большую сеть партнеров.

Он добавил, что кардинальными ценностями Альянса является верховенство закона, а уважение к основным правам и свободам — это компас, который вел всех к консолидации демократии.

«Зонтик НАТО предложил нам самые сильные гарантии безопасности в истории», - сказал президент Йоханнис.

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