«Пока супруга возилась на кухне, выиграл $6600» 3 12.03.2024, 20:18

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Бывший банкир рассказал, как стал игроком в покер и зарабатывает этим на жизнь.

Увлечение азартными играми (в частности, картами) иногда приводит людей к серьезным финансовым и психологическим проблемам, из-за чего требуются даже самоограничения на посещение игровых заведений. Впрочем, для некоторых подобные игры превратилась в источник заработка. К таким относится сегодняшний герой «Зеркала» Андрей. Раньше мужчина был «белым воротничком» в банке и консультировал клиентов, как оформить займы, а последние годы по ночам играет в покер-румах. Белорус рассказал, как он пришел к игровой карьере, а еще о проигрышах из-за неопытности и о жизни без привязки к дому и «серьезной» работе. Спойлер: был случай, что за вечер мужчина выиграл 6600 долларов. Но он признается: в целом игра в покер — достаточно сложный путь, не всем он подойдет.

«Коллеги считали, что я с ума сошел, как это променять банк на покер?»

В вузе Андрей (имя героя изменено) получил экономическую специальность, а через пару лет после получения диплома устроился на работу в банк. Начинал парень «с самых низов», поначалу работал в обменнике. Сотрудник оказался смышленым, и через пару лет его повысили — сперва перевели в отдел по работе с залогом, потом в отдел кредитования физлиц, где он пару раз замещал начальника.

— Я приходил на работу не посидеть, как некоторые «блатные», а действительно работать. Поэтому за заслуги меня двигали вверх. К тому же в банке периодически происходила ротация — люди уходили на повышение, на более высокооплачиваемые места. Меня уже готовили на начальника отдела, — вспоминает о своей карьере в банке Андрей.

Собеседник говорит, что зарплата была небольшой (но конкретную сумму мужчина не называет), особенно по сравнению с другими банками.

Андрей вспоминает, что как-то, находясь дома на больничном, думал, чем бы себя занять. В интернете он наткнулся на информацию об онлайн-игре в покер за деньги.

— Я знал, что такое покер — в детстве с пацанами баловались в карты, но серьезно никогда в него не играл. В принципе эта тема меня всегда завораживала, но она была для меня какой-то преступной: обманщики ходили по поездам и разводили людей, фильмы перестроечных времен рассказывали про картежников, которые закончили свою жизнь плохо. Но тут вижу, что организаторы игры предлагают новичкам бонус в виде 50 долларов — чтобы те вступили в игру. Я решился попробовать, хотя думал, что в этом предложении наверняка есть какой-то подвох, ну не может быть бесплатный сыр в мышеловке.

Новичку действительно поступила бонусная сумма, которую он начал использовать, чтобы делать небольшие ставки. Параллельно на интернет-площадке «зеленых» игроков обучали премудростям покера.

— Буквально за две недели я разобрался в базовом уровне игры и начал делать ставки. На халявных 50 долларах выиграл примерно свои две месячные зарплаты. Впоследствии понял, зачем новичков заманивали бонусной суммой, — мы были сырым материалом, из которого лепили покеристов. Все для того, чтобы мы начали выигрывать, в этом случае организаторам капают отчисления с нашего выигрыша.

Играть Андрею понравилось. Он размышлял о том, что если уж на первоначальном этапе, не погружаясь с головой в игру, он начал выигрывать, то будет еще лучше, если уделять покеру больше времени. Мужчина обрадовался и подумал, что покер — это то, что ему нужно в жизни, игра может дать свободу и независимость, которых не хватало в банке.

— Я решил, что уйду из банка, тем более все хорошо складывалось — до окончания трудового контракта у меня оставалось полгода. Об увольнении я сказал на работе. Сразу посыпались вопросы, мол, куда ты, что нашел взамен, что там обещают. Я не тая выдал — буду играть в покер.

Коллеги слышали от Андрея про покер, реакция у большинства была примерно одинакова: удивление, шок, недопонимание, подкручивание пальцем у виска. Руководство пыталось уговорить молодого сотрудника остаться, мол, можно же совмещать основную работу и игру покер. Но парень понимал, что в таком режиме работать не получится, потому что лучшее время для покера — ночь, и если невыспавшийся он утром придет в банк, то работник с него будет никакой.

— Коллеги думали, что покер имеет связь с казино. У них в голове не укладывалось, что на покере можно зарабатывать. Они считали, что я с ума сошел, как это: променять банк на игру в карты? Но это люди другого мировоззрения, жизненных ценностей, поэтому и не понимали меня. К этой же категории относится и моя мама, выросшая при СССР. Для нее самое важное было, чтобы я выбился в люди, шел на работу в галстуке и костюме, а все бы смотрели на меня и думали, ох, какой важный человек. А тут карты…

Сделал ставку — и проиграл все полностью

Несмотря на все уговоры, Андрей пошел по своему пути — уволился из банка после окончания контракта. Он получил окончательный расчет и с размахом отметил свою свободу — три летних месяца отдыхал на полную катушку. Когда в кармане оставалось около 200 долларов, Андрей решил, что пришла пора начать зарабатывать так, как он задумывал — в покере.

— Онлайн-игра проходит через покер-румы (проекты, которые предоставляют возможность игры через интернет. — Прим. ред.), их очень много разных, но я чаще всего играю в одном. Там надо зарегистрироваться и пройти верификацию, предоставив свои документы, надо привязать банковскую карту, — информирует Андрей.

Однако старт игровой карьеры у Андрея сложился не таким, как он себе представлял. Конечно, выигрыши у него были, но провальных моментов оказалось больше. Неудачи зарядили на полгода — заработать на покере никак не получалось, денег не было совсем. Андрей иногда таксовал на своей машине и уже задумывался о том, не пойти ли пойти ему работать в доставку.

— Я допускал ошибки в турнирах. Это была неопытность, к тому же я начал сильно злоупотреблять алкоголем — это очень мешало. Бывало, что игра не идет, мне бы надо выйти из турнира, но под воздействием спиртного я принимал неразумное решение. Думал, вот сейчас ставку сделаю и точно выиграю, но в результате остался на нулях. Это не были огромные суммы, но они откидывали меня назад. Поэтому, чтобы снова начать, приходилось заходить в турниры за 10−20 центов и постепенно идти вверх.

«В тебе не видели человека, а только кошелек»

Со временем игры начали проходить успешно, это радовало Андрея, но все так же не устраивало его маму. Женщина по-прежнему не считала покер серьезным делом и частенько говорила сыну, мол, это хорошо, что ты выиграл 20 000 долларов, а теперь иди и устраивайся на нормальную работу. А вот некоторые приятели Андрея с интересом относились к его рабочему хобби, ничего не имела против покера и девушка собеседника, которая потом стала его женой.

— Помню, у нас была вечеринка. Гости уже разошлись, жена начала мыть посуду, а я решил поиграть в покер-руме. Пока супруга возилась на кухне, я выиграл 6600 долларов (около 21,1 тыс. рублей по курсу Нацбанка на 12 марта. — Прим. ред.), она была очень удивлена, не понимала, как это вообще возможно. Но к игре она всегда относилась спокойно, не заставляла меня устраиваться в «нормальную» компанию. Моего заработка хватало на жизнь, в том числе в период, когда у нас родился ребенок. Правда, семейная жизнь у нас с женой не сложилась и через несколько лет мы расстались.

Когда Андрей стал обладателем крупных сумм, то заметил, что деньги становятся своеобразным катализатором отношения к нему людей. Например, были «друзья», которые радовались, что он берет на себя бóльшую часть расходов на каком-то совместном мероприятии, или приглашали в гости, рассчитывая на дорогой подарок.

— Помню, я проводил эксперимент: в очень плохой одежде, не выдавая свою состоятельность, пытался попасть в дорогое заведение Минска. Охране я казался никчемным, и они меня не пускали, мол, лох какой-то. Тогда я звал администратора и показывал ему пачки денег. Как же сразу менялось отношение персонала, я становился важной особой. Но все это было так противно: в тебе не видели человека, а только кошелек.

«Не надо идти в покер только ради денег»

Спустя несколько лет после развода Андрей решил, что со спиртным надо завязывать — алкоголь стал здорово портить его жизнь. Сделать мужчине это удалось самостоятельно, сегодня он не употребляет алкогольные напитки. Говорит, это положительно отразилось на его игре. Кроме того, мужчина понял, что успех в покере зависит от самодисциплины.

— Надо очень строго относиться к своему банку, не идти в турнир с большими ставками, если на руках есть лишь небольшая сумма. Всегда есть вероятность попасть в плохую игру и проиграть если не все, то большую часть денег.

Собеседник считает, что для того, чтобы играть с хорошим результатом, человеку не надо иметь каких-то сверхспособностей, разве что на начальном уровне понимать математику, уметь мыслить логически и быть усидчивым. Также очень важное качество — стрессоустойчивость.

— Иногда я ходил играть в покер в разные заведения Минска, которые устраивали турниры. Периодически видел, как игроки попадали в тильт (неудача в игре, которая приводит игрока к чрезмерной агрессии. — Прим. ред.), в таком состоянии они посуду били, фишки в дилера кидали, кричали, что все играют против него. Зрелище так себе. Так что тут надо уметь вовремя выйти из игры и сделать перерыв.

Видов и форматов покера очень много, сегодня Андрею больше всего нравится играть в онлайн-турнирах. Самые масштабные и прибыльные проходят ночами с пятницы по воскресенье, поэтому свой график мужчина подстраивает под них. Идут они долго, по 6−8 часов с короткими перерывами, в таком режиме играть очень утомительно. Собеседник принимает участие в турнирах, где входная ставка — не больше 55 долларов (около 176 рублей). К примеру, в некоторых турнирах надо вносить до 10 000 долларов — это порядка 32 тысяч рублей).

— Одновременно я играю примерно за 12 столами. За каждым из них что-то происходит, это надо отслеживать, приходится быть очень сконцентрированным. У игрока есть 5−10 секунд, чтобы оценить ситуацию и сделать ход.

Андрей говорит, что, несмотря на напряжение, покер его увлекает, он получает от него удовольствие и радость. К тому же он убежден, что игра в покер-румах не имеет ничего общего с игрой в покер в казино.

— Это как сравнивать футбол и теннис — везде мяч, но правила разные. Так же и тут — отличаются условия проведения игры, вероятности совпадений картежных комбинаций. Поэтому в казино можно выиграть на короткой дистанции, а если играть долго, то заведение всегда останется с плюсом. В покер-румах все наоборот — при оптимальной игре и на длинной дистанции остаешься с плюсом. Но знания тоже надо иметь и постоянно их совершенствовать. Конечно, далеко не все в покере зависит от игрока, существует и элемент удачи, везения.

Белорус говорит, что для него каждая раздача карт — это загадка, вариантов решения которой есть очень много. Покерист работает с предположениями, предугадывает комбинации, «вскрывает» блеф оппонента, находит наиболее оптимальные решения для хода.

— Когда играешь офлайн, то видишь лица игроков, стараешься угадать по мимике и жестам, что у него в голове. Но это тяжело сделать — опытные покеристы сидят с «покер-фейсами», по которым навряд ли что-то считаешь. В онлайн-игре блеф угадать труднее, но неопытные игроки допускают его невпопад, поэтому становится понятно.

В месяц у Андрея получается по 10 игровых «смен», но не всегда он выходит «на работу». Например, мужчина не идет в игру, когда у него нет настроения или плохо выспался. Он на своем опыте убедился, что если превращать турнир в обязаловку и заставлять себя играть, то ничего хорошего не получится — и деньги проиграешь, и радости от игры не получишь.

— Помню, 16 февраля, в пятницу, появилась новость, что Навальный умер. Расстроился очень. Ну какая игра может быть после этого? Когда я принимаю решение, что играть не буду, то просто могу открыть лобби, посидеть там и посмотреть, как играют другие. Вообще, считаю самым важным, что в покер не надо идти просто ради зарабатывания денег, успех придет, только если любить игру. Вообще, это как в любой сфере деятельности: если занимаешься тем, что нравится, то рано или поздно все получится.

«Это был такой сложный путь, не всем он подойдет»

Уже более десяти лет как Андрей пришел в покер, но он до сих пор учится премудростям игры, говорит, что «делать это можно бесконечно». Беларус не стремится к большим достижениям в покере, он не хочет стать чемпионом или «заработать все деньги мира». Он рад, что благодаря своей деятельности у него по-прежнему сохраняется свобода, к которой он всегда стремился. В любой момент он может положить в небольшую сумку свои вещи и «офис» — ноутбук — и уехать в страну, где хочется побывать.

— Жалею ли я, что стал покеристом? Если честно, то это был такой сложный путь, не всем он подойдет. У меня было много сложных моментов, стрессов, переживаний из-за периодов, когда игра не складывалась. Разные мысли были. Сегодня все хорошо. Единственный нюанс, который мне надо учитывать, — выбирать страну, где разрешено играть в покер, — сделал акцент Андрей.

Последние два года он официально живет в азиатской стране, там ему нравится — тепло, много фруктов, невысокие цены, простые люди. Белорус не хотел быть нарушителем закона, поэтому намеревался платить налоги с выигрыша. Для этого он посетил местных налоговиков — узнавал, как ему делать отчисления.

— Сперва их очень удивил мой вопрос, а потом я поразился их ответу. Мне сообщили, что они не знают, как с меня взымать налоги, а потому не будут их от меня требовать. Я уж консультировался и в банке, и у местного юриста. Никто мне ничем не помог.

Хватает ли денег от выигрыша на жизнь

Каков сейчас доход Андрея в месяц, говорить он не хочет — боится отпугнуть удачу. Но собеседник отметил, что заработанных на жизнь денег ему хватает. За выигранные средства он арендует жилье, покупает продукты, одежду, переводит бывшей жене деньги на содержание ребенка. Часть средств мужчина внес на депозит, а с 2017 года покупает криптовалюту. Накопленные деньги он не хочет вкладывать в какие-то активы, не планирует покупку автомобиля или недвижимости.

— Когда покупаешь недвижимость, то ты привязан к одной точке. Но я не хочу всю жизнь прожить в этом месте, для меня это как тюрьма. А если я хочу ездить по миру, зачем мне какая-то недвижимость в стране, куда я, может, не захочу возвращаться?

Андрей отметил, что у него нет материальных проблем и он может позволить себе разные блага. При этом он не считает себя привередливым и избирательным, ему не нужны деликатесы, одежда от кутюр и посещения дорогих ресторанов. Белорус много времени проводит в одиночестве, лишь иногда выбираясь на пешие прогулки.

— Но хоть сейчас я могу отправиться отдохнуть на месяц куда-нибудь в Южную Америку. Или устроить каникулы на все лето, провести их с ребенком, при этом свободно тратить деньги на наши потребности.

В ближайших планах Андрея — поменять страну для проживания, возможно, он уедет куда-нибудь ближе к теплому морю. Белорус не хочет рассказывать о своих планах, да и вообще он не любит загадывать наперед. Говорит, что лучше жить так, как подсказывает сей момент, желание и интуиция, мол, при таком раскладе всегда «все складывается хорошо, происходят невероятные приключения».