В Украине провели успешные испытания 10-местного бронеавтомобиля «Новатор» с боевым модулем 12.03.2024, 20:42

Фотофакт.

ООО «Украинская бронетехника» успешно провела испытание 10-местного специализированного бронеавтомобиля «Новатор» с боевым дистанционно управляемым модулем отечественного производства «ТАВРИЯ-14,5».

Об этом сообщает «Украинская правда».

БМ «ТАВРИЯ-14,5» - боевая дистанционно управляемая необитаемая турель, вооруженная пулеметом калибра 14,5 мм (КПВТ) с боекомплектом в 200 патронов.

БМ «ТАВРИЯ-14,5» с помощью новейшей и уникальной системы управления вооружением, которая включает в себя высококачественную систему стабилизации, обеспечивает возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по вражеским целям в движении.

БМ «ТАВРИЯ-14,5» оборудована оптико-электронным модулем, позволяющим обнаруживать цели на расстоянии более 5 километров как днем, так и ночью.