закрыть
12 марта 2024, вторник, 20:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Украине провели успешные испытания 10-местного бронеавтомобиля «Новатор» с боевым модулем

  • 12.03.2024, 20:42
В Украине провели успешные испытания 10-местного бронеавтомобиля «Новатор» с боевым модулем

Фотофакт.

ООО «Украинская бронетехника» успешно провела испытание 10-местного специализированного бронеавтомобиля «Новатор» с боевым дистанционно управляемым модулем отечественного производства «ТАВРИЯ-14,5».

Об этом сообщает «Украинская правда».

БМ «ТАВРИЯ-14,5» - боевая дистанционно управляемая необитаемая турель, вооруженная пулеметом калибра 14,5 мм (КПВТ) с боекомплектом в 200 патронов.

БМ «ТАВРИЯ-14,5» с помощью новейшей и уникальной системы управления вооружением, которая включает в себя высококачественную систему стабилизации, обеспечивает возможность захватывать и сопровождать цели, а также вести точный огонь по вражеским целям в движении.

БМ «ТАВРИЯ-14,5» оборудована оптико-электронным модулем, позволяющим обнаруживать цели на расстоянии более 5 километров как днем, так и ночью.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов