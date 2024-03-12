В одном из хозяйств Глубокского района «решили» проблему с павшим скотом 1 12.03.2024, 20:58

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Выбрасывали туши диким и бродячим животным.

Комитет госконтроля Витебской области провел совместную коллегию прокуратурой — на ней обсуждалась ситуация с падежом, а точнее «вопросы сокращения непроизводительного выбытия скота», сообщает пресс-служба КГК.

С начала года КГК проверил 20 сельхозорганизаций 9 районов Витебской области. В некоторых нашли «вопиющие факты нарушений». Например, на одно из сельхозпредприятий в Глубокском районе жаловался местный житель. При проверке выяснилось, что скот содержался в занавоженных помещениях и был истощен, практически не было корма, отсутствовал подстилочный материал.

«Допущенный в результате бездействия должностных лиц падеж не утилизировался в установленном законодательством порядке, а попросту на протяжении длительного времени выбрасывался вблизи животноводческого объекта и растягивался бродячими и дикими животными», — отметили в КГК.

Там подчеркнули, что о критической ситуации в хозяйстве было известно и ветеринарам района, и руководству райсельхозпрода, но мер не принималось. После вмешательства КГК понадобился день, чтобы в хозяйство завезли корма, подстилочный материал и решили вопрос с утилизацией павших животных — обустроили скотомогильник.

По инициативе Комитета области должностные лица райисполкома и ветеринарной станции привлечены к дисциплинарной ответственности. Сотрудниками районного РОВД будет дана правовая оценка действиям (бездействию) руководителя и должностных лиц хозяйства.