Германия модернизирует ракеты Taurus для помощи Украине 4 12.03.2024, 21:20

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Арсенал Бундесвера насчитывает порядка 600 ракет.

Власти Германии решили модернизировать и вернуть в строй все дальнобойные ракеты Taurus на вооружении Бундесвера, узнала Die Welt. Минобороны проинформировало профильный комитет Бундестага об этих планах в секретной части специального заседания во вторник вечером, утверждают источники издания.

Арсенал Бундесвера насчитывает порядка 600 Taurus, точное число засекречено. Однако только половина из них находятся в рабочем состоянии после технического усовершенствования в 2018 году. Срок сертификации остальных истек. Теперь нужно будет провести полную инвентаризацию ракет и отправить неисправные на капитальный ремонт.

Решение о приведении всех Taurus в боевую готовность открывает новые возможности перед правительством Германии. В частности, это означает, что в будущем оно может передать Украине крылатые ракеты, не подвергая риску национальную оборону.

Более вероятным представляется и так называемый круговой обмен с союзниками — такой вариант не исключил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон. Схема заключается в том, что Лондон увеличит поставки Украине Storm Shadow в обмен на Taurus для Соединенного королевства. Этот вариант поддержала глава МИД Германии Анналена Бербок.

Дискуссия о передаче Украине ракет Taurus дальностью 500 км, способных долететь до Москвы, продолжается уже долгое время. Канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно выступал против такого шага, опасаясь прямого вовлечения страны в войну с Россией.

Новые проблемы с согласованием возникли после появления утечки переговоров высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали возможность передачи Украине 100 Taurus и использование этих ракет для ударов по российским складам боеприпасов и Крымскому мосту. Главную озабоченность участников беседы вызвал вопрос, как избежать прямого участия в этом процессе немецких военных.

14 марта Бундестаг вновь будет голосовать по вопросу о предоставлении Taurus Украине. Ранее депутаты приняли проект резолюции о передаче Киеву систем вооружения большой дальности без прямого упоминания этих ракет.

Taurus запускается с самолета. Она способна развивать скорость до 900 км/ч, имеет дальность стрельбы до 500 км и может нести до 480 кг взрывчатки. При этом ракета летает на предельно низкой высоте — около 50 метров, что мешает ее обнаружению радарами. Украина просит Taurus с мая прошлого года.