США объявили о первом пакете военной помощи Украине с конца 2023 года 12.03.2024, 21:38

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В пакет входят артиллерийские снаряды и ракеты GMLRS для РСЗО HIMARS.

Администрация президента США выделит Украине новый пакет военной помощи на 300 млн долларов.

Об этом объявил представитель Белого дома Джейк Салливан на брифинге для прессы.

По словам Салливана, новый пакет военной помощи Украине, среди прочего, будет содержать снаряды для артиллерии и ракеты GMLRS к HIMARS.

В то же время в Белом доме обратились к Конгрессу США с призывом как можно скорее принять законопроект о выделении финансирования на поддержку Украины. Салливан повторил слова президента США Джо Байдена о том, что «время идет» и помощь Украине нужна прямо сейчас.

Это первый пакет военной помощи в Украине от США с декабря 2023 года.