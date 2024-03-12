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Чехия нашла дополнительные 200 тысяч боеприпасов для Украины

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  • 12.03.2024, 22:04
  • 1,512
Чехия нашла дополнительные 200 тысяч боеприпасов для Украины

Об этом заявил премьер-министр страны.

Чехия имеет предварительное согласие на покупку 200 тысяч снарядов. Таким образом, это будут дополнительные боеприпасы для Украины, помимо обязательных 300 тысяч артиллерийских боеприпасов в рамках чешской инициативы. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала, сообщает Radio Prague International во вторник, 12 марта.

По его словам, к чешской инициативе по закупке боеприпасов у третьих стран присоединились 18 стран, в том числе Канада, Германия, Нидерланды и Польша.

«Я считаю это большим успехом. Это еще одно доказательство того, что Чехия является полноценным активным игроком в европейской политике безопасности, что она может использовать свои преимущества», - подчеркнул чешский политик.

Чиновник также добавил, что за два года Чехия доставила в Украину более миллиона единиц крупнокалиберных боеприпасов.

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