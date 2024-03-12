Российские добровольцы заговорили о походе на Москву 4 12.03.2024, 22:19

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Названы цели и сроки операции в РФ.

На территории РФ началась специальная освободительная операция, которую проводят три подразделения российских добровольцев — Легион «Свобода России», Русский добровольческий корпус (РДК) и «Сибирский батальон».

Как сообщил в интервью «Новому времени» доброволец Легиона «Свобода России» Алексей Барановский, повстанцам уже удалось уничтожить несколько единиц бронетехники ВС РФ, нанесен определенный ущерб личному составу.

Российский доброволец говорит, что одной из целей является срыв выборов президента РФ не только на оккупированных украинских территориях, но и в приграничных областях — Курской и Белгородской.

«Мы предпринимаем усилия, чтобы эти выборы сорвать. Потому что это никакие не выборы, это очередной этап узурпации власти и становления полной диктатуры путинской банды», - отметил он.

Вместе с тем собеседник уточняет, что планы не ограничиваются только двумя областями РФ.

«Насколько сил хватит, настолько мы и отработаем. Если хватит на Курскую и Белгородскую — хорошо. Если хватит на большее — значит на большее. Возможно, не сейчас, но план максимум — это свержение путинского режима: поход на Москву никто не отменял», - отметил он.

Представитель ЛСР также не исключает, что боевые действия в приграничных областях РФ могут продолжаться несколько недель.

«В прошлые разы в Белгородской области практически две недели продолжались столкновения той или иной интенсивности. Поэтому посмотрим. Я думаю, как минимум до дня проведения этих «выборов» спать спокойно Курской и Белгородской областях мы точно не дадим», - добавил Барановский.