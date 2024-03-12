Дания выделит Украине пакет военной помощи на 308 млн евро 12.03.2024, 22:41

В него войдут артиллерийские установки, самоходные минометы и боеприпасы.

Дания выделит новый, 16-й по счету пакет военной помощи Украине стоимостью приблизительно 2,3 млрд датских крон (308 млн евро). В него войдут артиллерийские установки Caesar, самоходные 120-мм минометы, а также боеприпасы. Об этом во вторник, 12 марта, на своем официальном сайте объявило датское Минобороны.

По словам министра обороны страны Троэльса Лунда Поульсена, артиллерийские и минометные системы «очень востребованы Украиной». «Пожертвования осуществляются в сотрудничестве с нашими союзниками и служат важным сигналом, что мы поддерживаем Украину широким фронтом», - указал он.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен добавил: «Для того, чтобы Европа смогла реализовать свои амбиции по поддержке Украины, требуется огромная политическая и экономическая воля... Этим пакетом мы показываем Украине и нашим европейским союзникам, что у Дании есть желание и возможность продолжать оказывать поддержку Украине столько, сколько потребуется». Глава МИД также выразил надежду, что другие страны последуют датскому примеру.

Ранее Дания гарантировала Украине помощь на ближайшие десять лет

Накануне второй годовщины войны, 22 февраля, Дания подписала с Украиной соглашение, которое гарантирует последней оказание военной помощи на протяжении ближайших десяти лет. Аналогичные соглашения с Украиной подписали Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада и Нидерланды.