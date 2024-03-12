Владимир Кара-Мурза: Следующий срок Путина — незаконный 4 12.03.2024, 23:03

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Владимир Кара-Мурза

Политик призвал Запад не признавать результаты выборов президента России.

Политик и журналист Владимир Кара-Мурза написал колонку в The Washington Post, посвященную предстоящим выборам в России. В ней он объяснил, почему следующий срок Владимира Путина на посту президента будет незаконным, и призвал страны Запада не считать его легитимным главой государства. В настоящее время Кара-Мурза отбывает 25-летний срок в исправительной колонии особого режима № 7 в Омске. «Медуза» публикует перевод колонки политика с небольшими сокращениями.

– Многие задаются вопросом, зачем диктатуры проводят «выборы», когда все понимают, что это бессмысленные инсценированные ритуалы. Но в 21 веке единственным широко признанным источником легитимности для любого правительства остается урна для голосования — и даже те режимы, которые не обладают реальной легитимностью, чувствуют необходимость создать видимость этого.

Иногда они заходят слишком далеко ради собственного блага. В 2020 году белорусский диктатор Александр Лукашенко допустил до выборов кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую, чтобы продление срока его полномочий выглядело более убедительным. Голосование завершилось фальсификациями и массовыми уличными протестами.

Владимир Путин усвоил урок своего соседа. Его главные оппоненты устранены — не в переносном, а в прямом смысле: Борис Немцов убит в феврале 2015 года, Алексей Навальный — в феврале 2024 года.

И даже осторожная оппозиция расценивается Кремлем как слишком рискованная. Когда Борис Надеждин, критикующий войну в Украине, решил баллотироваться на пост президента, его кампания приобрела мгновенную поддержку у многих россиян. Неудивительно, что Центризбирком не допустил Надеждина к голосованию под техническими предлогами.

Единственными «конкурентами» Путина на предстоящих выборах станут символические кандидаты от официально разрешенных «оппозиционных» партий, которые делают все возможное, чтобы избежать любой критики в адрес президента и поддержать его войну в Украине.

Но не только отсутствие кандидатов от оппозиции, цензура СМИ и масштабные репрессии делают предстоящие выборы в России нелегитимными. Еще одна причина заключается в том, что Путин вообще не имеет права участвовать в этих выборах.

Конституция России 1993 года ограничивала полномочия президента двумя последовательными сроками по четыре года. Путин, находящийся у власти с 2000 года, нашел способ обойти этот предел. С 2008 по 2012 год он правил Россией в качестве премьер-министра через марионеточного президента де-юре (Дмитрия Медведева, если кто-нибудь помнит его имя). Следующие два последовательных срока Путина (теперь увеличенных с четырех до шести лет) истекают 7 мая 2024 года. На этот раз он выбрал другой способ остаться в Кремле: в 2020 году он протолкнул более 200 поправок к Конституции, в том числе одну, дающую ему личное освобождение от ограничения по срокам.

Если уловка Медведева, хотя и явно недемократическая, была технически законной, то освобождение от ограничения срока полномочий таковым не является. Поспешная процедура принятия поправок неоднократно нарушила российское законодательство — этот вывод подтвердила высшая комиссия по конституционному праву Европы. Европейский парламент назвал конституционные поправки Путина «незаконными».

Для мировых демократий единственным логичным и честным политическим ответом на это должно стать непризнание Владимира Путина легитимным лидером России после 7 мая — также как они отказались признать легитимность Николаса Мадуро в Венесуэле или Александра Лукашенко в Беларуси.

Первый шаг к такому формальному непризнанию Путина был сделан Парламентской ассамблеей Совета Европы в ее рекомендации, принятой большинством голосов европейским правительствам в октябре 2023 года. К этому же призывала месяц назад вдова лидера российской оппозиции Юлия Навальная на встрече министров иностранных дел Европейского Союза. Аналогичная инициатива обсуждалась в Конгрессе США.

Западные лидеры часто говорят о своей решимости противостоять Кремлю. Иногда самое мощное оружие — просто говорить правду. Путин — не законно избранный президент. Он диктатор и узурпатор. Пришло время свободному миру наконец сказать об этом.