В ЕГУ будут обучать экономистов и бизнесменов 12.03.2024, 23:31

В первый год планируют набрать 60 студентов.

В Европейском гуманитарном университете официально начинается набор на бакалаврскую программу «Экономика и бизнес». Об этом организаторы рассказали во время презентации в Вильнюсе, передает «Зеркало».

Набор студентов на новый факультет, который запускают совместно BEROC и ЕГУ, начнется в этом году. Обучение будет длиться 3,5 года, стартует программа на русском языке с постепенным переходом на английский. В первый год планируют набрать 60 студентов.

В процессе обучения запланировано взаимодействие студентов с бизнесом, в том числе релоцированным из Беларуси, и ориентир на получение практических знаний, рассказал руководитель BEROC-IPM School of Economic and Business (BISEB) Дмитрий Крук. Предполагается, что студенты научатся самостоятельно запускать и вести свои бизнес-проекты.

По словам основателей программы, студенты будут получать знания в области экономики и финансов, социальных и гуманитарных наук, статистики и математики, а также информационно-коммуникационных технологий.

Преподавать на факультете будут известные в Беларуси экономисты с магистерскими степенями, включая представителей самого BEROC, а также иностранные эксперты в своей области, которые работают в ведущих вузах разных стран.