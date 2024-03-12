В Донецкой области командир боевой машины ВСУ встретил в бою своего отца-оккупанта 6 12.03.2024, 23:37

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Отец украинского бойца оказался танкистом.

Военнослужащий 47-й бригады ВСУ Александр — командир экипажа боевой машины пехоты Bradley. Ему и его команде удалось подбить два российских танка. Об этом рассказали в украинских новостях, а российская сторона за уничтожение каждого члена украинского экипажа Bradley объявили награду в пять тысяч долларов. Благодаря такой известности Александр и встретился на фронте со своим отцом — танкистом, воюющим в составе российских вооруженных сил. Эту необычную историю рассказало «Настоящее время».

«Мы подбили два танка, то за нас русские объявили награды», — вспоминает Александр. За каждого члена экипажа было обещано по 5 тысяч долларов.

Об украинском экипаже Bradley рассказали и в украинских новостях, и в российских пабликах. И через некоторое время Александру позвонили с неизвестного номера. Голос в трубке произнес: «Я твой отец».

«Я сначала подумал кто-то из наших прикол делает. А потом по разговору понял, кто это и что. С фразы: „Давай к нам“ — сразу стало все понятно», — рассказывает военнослужащий.

Отец Александра оказался танкистом, воевал на том же направлении в составе российской армии. По словам бойца ВСУ, отец бросил семью, когда он был совсем маленьким.

«Мама — украинка, а он из России. В Украине он вроде был, я мало про него знаю», — говорит Александр.

Пересечься с отцом Александру пришлось и в одном бою.

«Выехал танк и выстрелил в бок. Броня выдержала, нам вреда это не нанесло. А потом сразу позвонил отец».

Оказалось, он и был в том российском танке. Мужчина заявил сыну, что перестал стрелять, когда понял, кто в экипаже Bradley. Александр ему не поверил.

«Мы когда на откате были, по нам все равно работали дальше. Отцовского там больше не было. Там была выгода. Деньги! Деньги! Деньги!» — уверен военный.

Через некоторое время Александр узнал, что его отец погиб.

«Он выехал, три раза на мине подорвался и уже начал сам гореть. Экипаж не весь выбежал. По ходу он не смог вылезти и там и остался. У каждого своя судьба. Я особо его не знал, особо его не видел. Для меня это не было, что типа отец, что типа жаль. Это моя работа. Он выбрал свою сторону. Я выбрал вою сторону. И все», — рассуждает он.