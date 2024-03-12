Пономарев: Теоретически российские добровольцы могут захватить Белгород 12.03.2024, 23:54

Илья Пономарев

Добровольцы ведут бои на территории Курской и Белогородской областей.

Российские добровольцы из легиона «Свобода России», «Русского добровольческого корпуса» и «Сибирского батальона», которые 12 марта зашли на территорию Курской и Белгородской областей, могут захватить Белгород, но удержать его с нынешними возможностями будет тяжело.

Такое мнение в ходе включения в эфир совместного стрима главного редактора интернет-издания «Гордон» Алеси Бацман с основателем издания Дмитрием Гордоном высказал получивший украинское гражданство российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, которого связывают с российским добровольческим движением.

Гордон в ходе стрима спросил Пономарева, можно ли теоретически захватить российский Белгород.

«Да […] Это просто вопрос даже не технический, просто дойти и он будет наш. Вопрос не в захвате, а в удержании. Вопрос в том, что нас мало: шесть батальонов – это не армия. Мы даже до бригады по сути дела не доросли по общему размеру, по реальной численности. Полпути прошли, но все-таки», – ответил российский оппозиционер.

Во-вторых, продолжил Пономарев, еще есть «вопрос военной техники».

«Как мы знаем, Запад напрямую запрещает использовать свою технику на территории [страны-агрессора] России. Артиллерия на данный момент вся западная. Без артиллерии – мы просто предмет для расстрела издалека российской артиллерией. То есть, нам нужна своя артиллерия, чтобы их отгонять», – подчеркнул экс-депутат Госдумы РФ.

Пономарев рассказал, что в составе легиона «Свобода России» есть два артиллерийских батальона, но они – минометные.

«То есть, они ближнего боя. А без артиллерии ничего не сделать. Без тяжелой военной техники. То есть, у нас есть несколько трофейных бронемашин, я так понимаю, что даже танк есть, но нужно что-то более серьезное», – резюмировал российский оппозиционер.