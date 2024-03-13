В Гомеле вынесли приговор директору завода и таможеннику 13.03.2024, 0:59

Их судили за взятки.

Суд Железнодорожного района Гомеля 4 марта рассмотрел дело о взяточничестве. Приговор вынесли и тем, кто брал, и тем, кто давал. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Один из обвиняемых — директор филиала «Завод Энергооборудование» ОАО «Белсельэлектросетьстрой» — брал взятки от нескольких компаний за лоббирование их интересов при закупках. От одной из фирм, ООО «СтройМеДуСа», он получил в качестве взятки 400 рублей и 10 тысяч долларов (а еще плиту и сантехнику), от представителей УП «Атава» и ООО «Атава Техно» — «материальные ценности» на общую сумму не менее 21 852,54 рубля, представители еще одной компании, ООО «ДМЕ Энерджи», передали ему 1900 рублей.

Другой обвиняемый работал ведущим инженером отдела развития таможенной инфраструктуры Гомельской таможни. Он лоббировал интересы ООО «СтройМеДуСа». Мужчина в несколько приемов получил 19 000 рублей от представителей фирмы, а потом — некие материальные ценности на ту же сумму. Кроме того, за деньги этой компании он напечатал книги для своей матери (в материалах суда не указано, была ли она автором, или тираж книг ей понадобился для каких-то целей).

Суд приговорил уже бывшего директора филиала «Завод Энергооборудование» ОАО «Белсельэлектросетьстрой» к семи годам исправительной колонии усиленного режима со штрафом в размере 800 базовых величин (32 000 рублей).

Сотрудник таможни получил четыре года исправительной колонии усиленного режима со штрафом в размере 700 базовых величин (28000 рублей).

Осудили и взяткодателей, но не всех. Директора и заместителя директора ООО «СтройМеДуСа» признали виновными в даче взятки в крупном размере. Обоим назначили 2,5 года «домашней химии» со штрафом в размере 400 базовых величин (16000 рублей) каждому.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.