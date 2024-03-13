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Учитель английского из Минска стал звездой TikTok благодаря своему «внезапному» методу обучения

  • 13.03.2024, 3:44
  • 1,006
Учитель английского из Минска стал звездой TikTok благодаря своему «внезапному» методу обучения

Видео.

Учитель английского, который работает в Минске, придумал неожиданный способ обучения языку и стал звездой TikTok, передает «Зеркало».

Он ведет аккаунт под ником Антоха и публикует на своей странице видео, привлекающие внимание пользователей. Когда они открывают ролики и расслабляются, он неожиданно начинает объяснять грамматику английского языка.

К примеру, для привлечения внимания он использует видео с котами, собаками, кадры из фильмов и природу, а затем объясняет грамматику «под кустами», «в холодильнике» и даже «в маникюрном салоне».

Подписчики в комментариях отметили, что их пугает такая внезапность, но многим нравится.

@anton131230000 Обожаю боулинг! #on #fypシ #математика #учитель ♬ оригинальный звук - АНТОН

К слову, его внезапность оценили не только подписчики, блогеру уже предлагают сотрудничество известные компании, которым понравились его видео.

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