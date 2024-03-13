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В Госдуме РФ пьяный депутат говорил о войне с НАТО

  • 13.03.2024, 4:34
  • 1,436
В Госдуме РФ пьяный депутат говорил о войне с НАТО

Единоросса прервал спикер Госдумы.

Депутат от правящей партии «Единая Россия» Сергей Веремеенко оскандалился в Госдуме. Он не только заявился на заседание, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, но и попытался говорить о войне с НАТО.

Он попытался задать вопрос о российском ответе на санкции.

«Действительно, в прошлый раз мы обсуждали этот вопрос, и на каждом практически сейчас... Действиям недружественных сил происходит наше противодействие. Оно очень хорошее. Вот хотелось бы подумать, а как мы будем отвечать им? Или снова они скажут: «А вы привезли… это же страшное оружие на самом деле», - сказал депутат.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал его до того, как тот смог закончить свой вопрос.

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