В Госдуме РФ пьяный депутат говорил о войне с НАТО
- 13.03.2024, 4:34
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Единоросса прервал спикер Госдумы.
Депутат от правящей партии «Единая Россия» Сергей Веремеенко оскандалился в Госдуме. Он не только заявился на заседание, вероятно, в состоянии алкогольного опьянения, но и попытался говорить о войне с НАТО.
Он попытался задать вопрос о российском ответе на санкции.
«Действительно, в прошлый раз мы обсуждали этот вопрос, и на каждом практически сейчас... Действиям недружественных сил происходит наше противодействие. Оно очень хорошее. Вот хотелось бы подумать, а как мы будем отвечать им? Или снова они скажут: «А вы привезли… это же страшное оружие на самом деле», - сказал депутат.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал его до того, как тот смог закончить свой вопрос.