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Премьер и президент Польши встретились с Байденом в Белом доме

  • 13.03.2024, 5:00
Премьер и президент Польши встретились с Байденом в Белом доме

На встрече также присутствовал глава МИД Польши.

Президент Польши Анджей Дуда и польский премьер-министр Дональд Туск 12 марта прибыли в Белый дом на встречу с президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает RMF FM.

На встрече в Белом доме также присутствует польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, отметили журналисты.

В начале встречи Байден подчеркнул, что объявленный сегодня пакет помощи Украине является недостаточным, и напомнил о твердой приверженности США к Польше.

Анджей Дуда в свою очередь повторил свое предложение о том, что страны НАТО должны увеличить свои расходы на оборону до 3% ВВП.

Ожидается, что после встречи с Джо Байденом Дональд Туск вернется в Польшу. Дуда останется в США для участия в дополнительных мероприятиях и по дороге домой посетит штаб-квартиру НАТО в Брюсселе и встретится с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом.

В Белом доме ранее отмечали, что визит польских лидеров совпадает с 25-й годовщиной вступления Польши в НАТО и подчеркивает общую непоколебимую преданность Альянсу со стороны Соединенных Штатов и Польши.

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