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Байден набрал необходимое число голосов для выдвижения на выборы президента США

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  • 13.03.2024, 8:28
  • 2,012
Байден набрал необходимое число голосов для выдвижения на выборы президента США
Джо Байдэн

Политик победил на праймериз в штате Джорджия.

Президент США Джо Байден победил на праймериз Демократической партии в штате Джорджия. По прогнозам он поучаствует в выборах в ноябре.

Об этом сообщает The Hill.

Согласно прогнозам штаба, принимающего решения, это дает ему достаточно делегатов для выдвижения на пост президента от Демократической партии и практически гарантирует, что он снова встретится с экс-президентом Дональдом Трампом в ноябре.

Во вторник в Джорджии и Вашингтоне прошли кампании протеста против действий Байдена и его администрации в войне между Израилем и ХАМАС.

Организаторы в Вашингтоне призвали первичных избирателей от Демократической партии проголосовать за «незарегистрированных», в то время как организаторы в Джорджии призвали членов партии оставить свой бюллетень незаполненным.

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