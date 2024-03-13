Байден набрал необходимое число голосов для выдвижения на выборы президента США

Байден набрал необходимое число голосов для выдвижения на выборы президента США2
- 13.03.2024, 8:28
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Политик победил на праймериз в штате Джорджия.
Президент США Джо Байден победил на праймериз Демократической партии в штате Джорджия. По прогнозам он поучаствует в выборах в ноябре.
Об этом сообщает The Hill.
Согласно прогнозам штаба, принимающего решения, это дает ему достаточно делегатов для выдвижения на пост президента от Демократической партии и практически гарантирует, что он снова встретится с экс-президентом Дональдом Трампом в ноябре.
Во вторник в Джорджии и Вашингтоне прошли кампании протеста против действий Байдена и его администрации в войне между Израилем и ХАМАС.
Организаторы в Вашингтоне призвали первичных избирателей от Демократической партии проголосовать за «незарегистрированных», в то время как организаторы в Джорджии призвали членов партии оставить свой бюллетень незаполненным.