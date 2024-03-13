Симоньян покусилась на замок Пугачевой 6 13.03.2024, 8:31

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Грозится отобрать.

Одна из главных пропагандисток российского телевидения Маргарита Самоньян решила напугать Аллу Пугачеву, которая не поддерживает военное нападение России на Украину, пишет glavred.info.

Как рассказала пропагандистка в одной из программ на RuTube, замок Пугачевой в поселке Грязь, якобы по закону, могут отобрать. «Или если совсем строго говорить, должны отобрать. Потому что уже на этой неделе совет федерации принял закон, что люди, признанные признанные агентами, не могут больше зарабатывать деньги, то, что они уже заработали, у них может быть отобрано», - заявила Симоньян.

Симоньян ссылается на видео, где Алла Пугачева обращается к российскому певцу Стасу Михайлову. Тогда артистка потроллила певца-путиниста, который цинично заявил, что все несогласные российские артисты скоро «приползут на родину за прощением».

В своей программе Симоньян сравнила Пугачеву с президентом «недружественной, непартнерской страны» - Джо Байденом.