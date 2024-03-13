закрыть
13 марта 2024, среда, 10:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Из меня хотели сделать отбивную»

5
  • 13.03.2024, 8:39
  • 8,098
«Из меня хотели сделать отбивную»
Леонид Волков

Соратник Навального Леонид Волков рассказал о нападении на него в Вильнюсе.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков опубликовал первое видео после первое видео после нападения в Вильнюсе.

Он сообщил, что уже вернулся из больницы домой, у него сломана рука.

«Из меня хотели сделать отбивную, натурально, молотком для отбивных человек прямо у дома во дворе напал на меня, раз 15 ударил по ноге. Нога почему-то осталась цела, ходить больно, но, говорят, что перелома нет. Сломал зато руку. Ну, дело наживное. Будем работать, не будем сдаваться. <…> Это был очевидный и типичный, бандитский привет из Путина, из бандитского Петербурга», — сказал Волков.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов