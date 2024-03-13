«Из меня хотели сделать отбивную» 5 13.03.2024, 8:39

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Леонид Волков

Соратник Навального Леонид Волков рассказал о нападении на него в Вильнюсе.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков опубликовал первое видео после первое видео после нападения в Вильнюсе.

Он сообщил, что уже вернулся из больницы домой, у него сломана рука.

«Из меня хотели сделать отбивную, натурально, молотком для отбивных человек прямо у дома во дворе напал на меня, раз 15 ударил по ноге. Нога почему-то осталась цела, ходить больно, но, говорят, что перелома нет. Сломал зато руку. Ну, дело наживное. Будем работать, не будем сдаваться. <…> Это был очевидный и типичный, бандитский привет из Путина, из бандитского Петербурга», — сказал Волков.