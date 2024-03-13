закрыть
13 марта 2024, среда, 10:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Момент удара дронов по нефтезаводу в Рязани показали на видео

2
  • 13.03.2024, 8:56
  • 5,678
Момент удара дронов по нефтезаводу в Рязани показали на видео

Поднялся «гриб» из огня и дыма.

Момент удара дронов по нефтезаводу в Рязани утром 13 марта попал на видео. Сразу раздался мощный взрыв, поднялся гриб огня и дыма над местом прилета.

Соответствующие кадры опубликовали российские Telegram-каналы.

Люди за кадром обсуждали то, что «эффективная» российская ПВО не смогла сбить БПЛА, хотя работала по нему, а взрывная волна была «хорошая».

По информации росСМИ, всего 3 БПЛА были задействованы в атаке на предприятие.

Напомним, атака на Рязань произошла на рассвете 13 марта. Город потрясло не менее трех взрывов. После этого со стороны местного нефтеперерабатывающего завода повалил черный дым.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов