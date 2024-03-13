Момент удара дронов по нефтезаводу в Рязани показали на видео 2 13.03.2024, 8:56

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Поднялся «гриб» из огня и дыма.

Момент удара дронов по нефтезаводу в Рязани утром 13 марта попал на видео. Сразу раздался мощный взрыв, поднялся гриб огня и дыма над местом прилета.

Соответствующие кадры опубликовали российские Telegram-каналы.

Люди за кадром обсуждали то, что «эффективная» российская ПВО не смогла сбить БПЛА, хотя работала по нему, а взрывная волна была «хорошая».

По информации росСМИ, всего 3 БПЛА были задействованы в атаке на предприятие.

Напомним, атака на Рязань произошла на рассвете 13 марта. Город потрясло не менее трех взрывов. После этого со стороны местного нефтеперерабатывающего завода повалил черный дым.