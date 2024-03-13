Минск вводит новые «контрсанкции» против «недружественных стран» 9 13.03.2024, 9:09

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Беларусь выходит из десятков соглашений об избежании двойного налогообложения.

Минск вводит очередные «контрсанкции» против «недружественных стран». Это предусмотрено постановлением правительства № 164. Одно из новшеств — повышенная ставка налога на некоторые доходы иностранных компаний. А второе — приостановка некоторых положений соглашений по избежанию двойного налогообложения с отдельными странами.

С 1 апреля этого года и до конца 2026-го вводится ставка налога на дивиденды в 25% для иностранных организаций, которые не осуществляют деятельность в Беларуси через постоянное представительство, а их офисы находятся в недружественных странах. До нынешних изменений эта ставка зачастую была на уровне 15% (но в отдельных случаях ниже).

Ранее в сентябре 2023 года Александр Лукашенко ввел ограничения на получение иностранными собственниками имущества прибыли и дивидендов. Так, все белорусские компании, которыми владеют иностранцы из недружественных стран или такие люди входят в состав акционеров, должны открыть специальные счета в белорусских рублях в одном из отечественных банков. На эти счета компании обязали отправлять прибыль и дивиденды, и уже с них на другие созданные там же счета переводить выплаты таким иностранцам.

Также Минск до 31 декабря 2026 года частично приостановит действие с некоторыми странами соглашений об избежании двойного налогообложения. Среди таких государств значатся в том числе США, Латвия, Литва, Германия, Польша и многие другие европейские страны. Однако речь не о полном прекращении действия таких договоренностей, а только некоторых положений, которые касаются выплаты дивидендов и процентов.

«Срок применения ответной меры может быть сокращен в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для ее применения, либо по предложению Министерства по налогам и сборам», — говорится в постановлении правительства.

Напомним, в марте 2022 белорусские чиновники ввели возможность приостановить соглашения об избежании двойного налогообложения со странами, которые ввели санкции против Беларуси. Сейчас такие договоры действуют более чем с 70 странами. Среди них — Польша, Литва.