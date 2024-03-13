Грандиозный «шухер»: Украина перешла к асимметричной войне 1 13.03.2024, 9:17

12,868

Классика жанра.

Большое наступление армии РФ в Украине увязло, а тем временем ВСУ перешли к асимметричной войне.

Об этом пишет в своем блоге известный израильский военный журналист Сергей Ауслендер:

— Украинцы, затормозив российское наступление, которое по инерции еще ползет на некоторых направлениях, перешли к активным асимметричным действиям. Подразделения РДК и легиона «Свобода России» вошли на территорию Курской и Белгородской областей, там идут бои с применением танков. Классика жанра — перенос войны на территорию агрессора. Сообщают даже о стрельбе в Белгороде.

Украинцы, в свойственной им манере, прокомментировали это, в лице представителя ГУР Андрея Юсова, так: «Легион «Свобода России», РДК и «Сибирский батальон» действуют на территории РФ как самостоятельные подразделения. Они, в конце концов, находятся у себя дома. Вероятно, сейчас происходит совместная операция данных подразделений на территории так называемой России».

В игру «настамнет», «купили в военторге» и «шахтеры Донбасса» на третьем году «СВО» и на 11-м году необъявленной войны можно сыграть и вдвоем.

Помимо грандиозного шухера, который устроили добровольцы в Курской и Белгородской областях (это вообще надо на третьем году полномасштабной войны: ездят через границу на танках, как к себе домой), в воздушном пространстве все было еще масштабнее.

Беспилотники атаковали объекты на территории сразу ДЕСЯТИ областей (включая Московскую и Ленинградскую), главный удар пришелся по НПЗ в Нижегородской области, где засадили прямо в установку первичной переработки. Там жуткий пожар и оборудование выведено из строя. Это главная часть завода, без нее все остальное производство не имеет смысла.

Таких установок на предприятии две, значит, производство бензина (10 процентов от общего объема, поставляемого на внутренний рынок) упадет вдвое.

А впереди посевная-уборочная и на фронте тоже машины на матах и честном слове не поедут. Но это цели тактические. Есть и другие.

Сейчас украинцы буквально заваливая территорию Орды беспилотниками, выстраивают карту расположения ее ПВО. Карта та, судя по всему, тот еще тришкин кафтан, всюду эти самые беспилотники проникают и везде долетают.

А тут еще британцы заявили о поставках ВСУ новейших беспилотных систем, это уже не самоделки, а серьезное оружие с элементами искусственного интеллекта и возможностью использования «роями».

Но и, собственно, украинские разработки тоже оказались вполне рабочими. Плюс-минус примерно так же получилось с морскими дронами.

Довольно быстро украинцы вычислили, сколько дронов нужно, чтобы гарантированно поразить боевой корабль, и от одиночных атак перешли к тактике «роя» или, как более уместно в данном случае, «стаи». Когда корабль атакуют 7-8 дронов с разных направлений, хрен от них отобьешься.

Итого: массированный налет на несколько областей позволяет обойти и/или перегрузить системы ПВО и достичь минимум одного стратегически важного попадания (как в случае с Кстовским НПЗ), что с лихвой окупает любые расходы.

А теперь представьте, что такой налет будет каждый день. Это не так уж и много - 36,5 тысяч ударных дронов в год.