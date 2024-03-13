Как в Беларуси увеличить сумму отпускных? 1 13.03.2024, 9:56

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Интересные нюансы об оплате законного отдыха.

Отпуск является важным элементом трудовых отношений, обеспечивая возможность отвлечься и развлечься, восстановиться и набраться сил. Перед отпуском сотрудникам должен быть начислен средний заработок, сохраняемый за работниками на время отдыха, — иначе говоря, отпускные. Какие могут быть дополнительные выплаты, как оплачиваются праздничные дни и сколько раз в год можно брать отпуск?

На эти и другие вопросы Myfin.by ответила Лидия Ломоносова, юрисконсульт ООО «Юридическая группа Бюро 24».

Когда выплачиваются отпускные

Если отпуск предоставляется работнику согласно ранее утвержденному в организации графику, отпускные должны быть выплачены не позднее, чем за два календарных дня до начала отпуска.

В случаях, когда по какой-то причине отпуск предоставляется вне данного графика, отпускные должны дать не позднее двух рабочих дней со дня начала трудового отпуска. Однако наниматель в этом случае должен получить письменное согласие работника на выплату отпускных в данный срок (в свободной форме).

Как рассчитываются отпускные

Размер начисляемых отпускных зависит от среднего заработка, который исчисляется исходя из заработной платы, начисленной за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу начала отпуска. Для расчета среднего заработка не имеет значения, за какой рабочий год предоставляется отпуск (текущий или предыдущий).

При разделении отпуска для каждой его части средний заработок будет подсчитываться отдельно, учитывая непосредственно доходы за 12 месяцев, предшествующих данной части отпуска. Если работник до ухода в отпуск не отработал полный рабочий год, средний заработок будет рассчитываться с учетом только полностью отработанных месяцев.

Как законно увеличить сумму отпускных

В связи с зависимостью величины отпускных от величины среднего заработка, для увеличения отпускных следует продумать дату отпуска с учетом дат начислений квартальных премий и других выплат, предусмотренных коллективным договором. Порядок исчисления суммы, сохраняемой за работником на время отпуска, определен Инструкцией о среднем заработке.

Как оплачиваются в отпуске праздничные дни

Отпускные начисляются согласно количеству предоставленных работнику дней отпуска (дни отпуска считаются в календарных днях).

Государственные праздники и праздничные дни, выпадающие на период трудового отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются.

Следовательно, если на время отпуска выпадает на праздник, отпуск будет автоматически продлен на количество таких дней.

Какие дополнительные выплаты могут быть к отпуску

Дополнительно к отпускным может быть выплачена единовременная выплата на оздоровление. Случаи предоставления данной выплаты предусмотрены законодательством (например, работникам бюджетных организаций), коллективным договором, иными локальными правовыми актами или трудовым договором.

При разделении отпуска на части данная выплата дается единожды в полном объеме при предоставлении одной из частей отпуска.

Сколько раз в год можно брать отпуск

С 1 января 2024 года вступили в силу изменения в Трудовой кодекс. Теперь предусмотрена возможность разделения трудового отпуска на две (и более) части, не только если такое условие предусмотрено в коллективном договоре, соглашении. Но и в случае, когда это прописано в локальном правовом акте компании (например, в Правилах внутреннего трудового распорядка или других документах).

Из этого следует, что делить отпуск на две части можно всем, а на три (и более) — только если это будет прописано в локальном акте организации (или в трудовом договоре/контракте работника).

Если работник и наниматель не пришли к договоренности о разделе отпуска на две части, то следует помнить:

работнику — что это право, а не обязанность нанимателя предоставить работнику возможность разделить отпуск;

нанимателю — что это право работника взять часть отпуска, а не весь сразу.

Также работник может взять социальный отпуск в случае необходимости и наличия документально подтвержденных оснований (например, получения образования). Такой отпуск предоставляется сверх трудового отпуска.

Что может быть дополнительно прописано в трудовом договоре сотрудника про отпуск

Дополнительно в трудовом договоре могут быть прописаны следующие пункты:

продолжительность отпуска (не менее 24 календарных дней, однако трудовым договором может быть предусмотрена и большая продолжительность);

размер дополнительного отпуска (например, за ненормированный рабочий день, продолжительный стаж работы и многое другое);

случаи предоставления единовременной выплаты на оздоровление.

Как можно получить компенсацию за неиспользованный отпуск

Компенсацию за неиспользованный отпуск можно получить в двух случаях.

Случай 1. По соглашению между работником и нанимателем

Для этого должно быть выполнено одновременно несколько условий:

работник уже должен использовать отпуск (не менее 21 календарного дня). И лишь та часть, которая осталась свыше, может быть заменена денежной компенсацией;

для предоставления денежной компенсации должно быть достигнуто соглашение сторон, то есть, если либо наниматель, либо работник возражает против такого варианта событий, заменить часть отпуска денежной компенсацией нельзя.

Важно помнить, что есть категории отпусков, которые нельзя заменить денежной компенсацией:

отпуск, предоставляемый за работу в зонах радиоактивного загрязнения;

отпуск за вредные и (или) опасные условия труда;

отпуск за особый характер работы.

Категории лиц, которым нельзя заменить часть отпуска денежной компенсацией:

беременные женщины;

инвалиды;

несовершеннолетние.

А также компенсация не может быть предоставлена, если отпуск выдан работнику авансом, то есть работник еще не отработал период, равный полному рабочему году за вычетом продолжительности своего трудового отпуска.

При отзыве из отпуска и выполнении вышеуказанных условий часть отпуска может быть заменена денежной компенсацией также только после достижения согласия между работником и нанимателем.

Случай 2. При увольнении работника

Работнику, который не использовал трудовой отпуск (или использовал только часть), при увольнении выплачивается денежная компенсация. Она является обязанностью нанимателя при увольнении по любому основанию. Рассчитывается компенсация с учетом всех оставшихся дней отпуска работника (как за текущий, так и за предыдущие годы) и должна быть выплачена в сроки, установленные для окончательного расчета при увольнении.

Для того чтобы рассчитать сумму денежной компенсации, необходимо определить количество дней трудового отпуска, которые работник не использовал.

Расчет количества дней зависит от того, отработал ли сотрудник полный рабочий год (за исключением количества дней имеющегося отпуска). Если рабочий год полностью отработан — есть право на компенсацию целого отпуска, если нет — компенсация будет начислена пропорционально отработанному в рабочем году времени.