Премьер Польши Дональд Туск призвал усилить санкции против Лукашенко 3 13.03.2024, 10:06

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Дональд Туск

Фото: EPA

Половина Европы торгует с диктатором.

Санкции ЕС против России не должны быть фиктивными. Половина Европы продолжает торговать с Россией и Беларусью.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью TVN 24.

«Половина Европы до сих пор торгует с Россией и Беларусью, многие компании, в том числе и в Польше, успешно обходят санкции. Потому что почему-то никто не заинтересован в том, чтобы их (санкции, - ред.) соблюдать действительно строго», - заявил Дональд Туск.

Политик также напомнил о замороженных российских активах, которых, по его мнению, хватило бы для обеспечения победы Украины и войны.

На вопрос, почему их нельзя использовать, премьер-министр Польши сказал: «Потому что в тех столицах, где мы слышим громкие проукраинские слова, когда доходит до дела, например, когда мы говорим: давайте заберем эти российские активы, давайте передадим их в руки Украины, оказывается, есть какие-то проблемы».