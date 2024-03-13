Скандальный российский Z-блогер утверждает, что его «соратники» напали на Леонида Волкова 13.03.2024, 10:14

В качестве «доказательств» он выложил фото.

Вечером 12 марта российский блогер Владислав Поздняков (известный как основатель ультраправого движения «Мужское государство», запрещенного в России) выложил в своем канале скриншоты переписки с неким человеком.

Утверждается, что организатор нападения на Леонида Волкова, бывшего руководителя созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), — его сторонник.

На первых двух фото Леонид Волков в одном из европейских аэропортов — вероятно, не вильнюсском, так как надписи там выполнены на немецком и английском языках. Мы не смогли отыскать других источников этого фото.

Также среди выложенных фото есть снимок автомобиля, который, как утверждается, принадлежал Леониду. Именно в автомобиле его сегодня сбивали.

Сам Владислав Поздняков выехал из России несколько лет назад из-за проблем с российскими властями. Он родился в Казахстане, но был адептом идеи «Россия для русских», призывал унижать женщин и иностранцев.