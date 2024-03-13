Подразделения белорусской армии начали марш в «назначенные районы» 13.03.2024, 10:23

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Технику погрузили на железнодорожный транспорт.

Подразделения воинских частей Вооруженных сил Беларуси завершили погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступили к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы, сообщает пресс-служба Минобороны.

Это произошло в ходе проверки боевой готовности соединений и воинских частей ВС.

Министерство обороны Беларуси объявило о начале проверки боевой готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил 11 марта.

Начальник Генштаба, первый замминистра обороны генерал-майор Виктор Гулевич в своем комментарии по поводу начала проверки боеготовности увязал ее с «учениями, проводимыми странами НАТО».