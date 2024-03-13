закрыть
13 марта 2024, среда, 11:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Подразделения белорусской армии начали марш в «назначенные районы»

  • 13.03.2024, 10:23
  • 4,138
Подразделения белорусской армии начали марш в «назначенные районы»
иллюстративное фото

Технику погрузили на железнодорожный транспорт.

Подразделения воинских частей Вооруженных сил Беларуси завершили погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступили к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы, сообщает пресс-служба Минобороны.

Это произошло в ходе проверки боевой готовности соединений и воинских частей ВС.

Министерство обороны Беларуси объявило о начале проверки боевой готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил 11 марта.

Начальник Генштаба, первый замминистра обороны генерал-майор Виктор Гулевич в своем комментарии по поводу начала проверки боеготовности увязал ее с «учениями, проводимыми странами НАТО».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов