Путин — презабавнейшее существо
- Александр Невзоров
- 13.03.2024, 10:34
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Секрет «излечения» Дугина и Медведева прост.
Желая поднять престиж класса тюремщиков, Путин придумал для них новые инсигнии.
Введено звание «заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ».
Присваивать звание будут за «личные заслуги» в исполнении уголовных наказаний и мер пресечения. Также его можно получить за «укрепление правопорядка и законности» в учреждениях ФСИН.
Путин — презабавнейшее существо.
Конечно, его привела в восторг ловкость убийства Навального, чехарда с трупом и мастерский замот судмедэкспертизы.
Но дело не только в Навальном.
Путин все еще верует в то, что Россию спасут вертухаи.
Секрет возрождения РФ прост.
Этой несчастной стране надо всего лишь поглубже вставить швабру. Каждый дециметр заглубления будет усиливать величие и благополучие державы.
Когда нужная глубь будет достигнута, тогда-то все и наладится.
Восстанут из руин города и заводы, всплывут корабли ЧФ, вылечатся Дугин и Медведев.
Дело в том, что Путин, по складу своему -сам вертухай.
Безшваберная модель мира ему неизвестна. В его вертухайском мозгу историю творят конвоиры и надзиратели.
Александр Невзоров, «Телеграм»