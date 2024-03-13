Путин — презабавнейшее существо Александр Невзоров

13.03.2024, 10:34

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Александр Невзоров

Секрет «излечения» Дугина и Медведева прост.

Желая поднять престиж класса тюремщиков, Путин придумал для них новые инсигнии.

Введено звание «заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ».

Присваивать звание будут за «личные заслуги» в исполнении уголовных наказаний и мер пресечения. Также его можно получить за «укрепление правопорядка и законности» в учреждениях ФСИН.

Путин — презабавнейшее существо.

Конечно, его привела в восторг ловкость убийства Навального, чехарда с трупом и мастерский замот судмедэкспертизы.

Но дело не только в Навальном.

Путин все еще верует в то, что Россию спасут вертухаи.

Секрет возрождения РФ прост.

Этой несчастной стране надо всего лишь поглубже вставить швабру. Каждый дециметр заглубления будет усиливать величие и благополучие державы.

Когда нужная глубь будет достигнута, тогда-то все и наладится.

Восстанут из руин города и заводы, всплывут корабли ЧФ, вылечатся Дугин и Медведев.

Дело в том, что Путин, по складу своему -сам вертухай.

Безшваберная модель мира ему неизвестна. В его вертухайском мозгу историю творят конвоиры и надзиратели.

Александр Невзоров, «Телеграм»