В Беларуси идет паводок 13.03.2024, 10:43

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Затапливает дома, подвалы и подворья.

В Беларуси начался весенний паводок — реки выходят из берегов, подступают к домам и подворьям. В МЧС рассказали о ситуации с подтоплениями на юге страны, в Белгидромете — об уровне воды в реках.

Накануне, 12 марта, уровень воды в Соже достиг 526 см, сообщили в МЧС. В Гомеле залило 55 подворий, 13 домов, 33 хозпостройки, 21 подвал и 4 участка дорог. В связи с ростом уровня воды установлен повышенный режим готовности.

На улице Полевая спасатели вывозили людей из затопленных домов на лодках. Возле зданий, к которым подступил паводок, насыпают дамбы, в уже залитых домах производят откачку воды.

Также обнаружены подтопления домов и подворий в Гомельском, Ветковском, Житковичском, Октябрьском, Светлогорском и Хойникском районах. А всего в Гомельской области талыми и паводковыми водами залило 142 дома, 34 подвала, 503 подворья и сотни других объектов.

В Белгидромете сообщили, что на 12 марта уровни воды превышают опасные высокие отметки в Соже у Гомеля, Проне у деревни Летяги, Припяти у деревни Черничи и Петрикова, Птичи у деревни Першая Слободка, Случи у агрогородка Ленин и Щаре у Слонима.

Отмечаются затопления прибрежных территорий в большинстве районов Гомельской и Могилевской областей, отдельных районах Брестской, Гродненской и Минской областей.