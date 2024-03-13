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Семью в Гродно осудили за плакат с «оскорблением» Лукашенко

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  • 13.03.2024, 11:01
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Семью в Гродно осудили за плакат с «оскорблением» Лукашенко

Приговор вынесла судья Наталья Козел.

Суд Ленинского района Гродно 26 февраля вынес приговор супругам Сергею и Татьяне Чижам, которых обвинили «в клевете» на Лукашенко по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса. Дело рассматривала судья Наталья Козел, сообщают правозащитники.

Их задержали в ноябре 2023 года. До суда Сергей находился под стражей, а Татьяна – под подпиской, поскольку в семье двое несовершеннолетних детей.

По материалам обвинения, в августе 2020 года Сергей и Татьяна приняли участие «в несанкционированном массовом мероприятии, вместе с митингующими прошли по общественным местам города, центральной площади, парку Жилибера. При этом демонстрировали заранее изготовленный плакат, размерами примерно 2,5 х 3 метра».

Их опознали по фотографиям из интернета. Суд назначил Сергею Чижу наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа на срок три года («химия»), а Татьяне – ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа также на срок три года («домашняя химия»).

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