Добровольцы показали видео из освобожденного Теткино Курской области

Добровольцы показали видео из освобожденного Теткино Курской области5
- 13.03.2024, 11:00
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Бойцы продвигаются дальше вглубь РФ.
Бойцы Легиона «Свобода России» показали видео из освобожденного населенного пункта Теткино Курской области РФ
«Апостол», «Домовой» и остальные штурмовики передают привет из освобожденной части Теткино. Продвигаемся дальше!», — говорится в сообщении.
ёНапомним, что 12 марта Легион «Свобода России», РДК и «Сибирский батальон» зашли на танках в Курскую и Белгородскую области РФ.