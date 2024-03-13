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Добровольцы показали видео из освобожденного Теткино Курской области

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  • 13.03.2024, 11:00
  • 7,860
Добровольцы показали видео из освобожденного Теткино Курской области

Бойцы продвигаются дальше вглубь РФ.

Бойцы Легиона «Свобода России» показали видео из освобожденного населенного пункта Теткино Курской области РФ

«Апостол», «Домовой» и остальные штурмовики передают привет из освобожденной части Теткино. Продвигаемся дальше!», — говорится в сообщении.

ёНапомним, что 12 марта Легион «Свобода России», РДК и «Сибирский батальон» зашли на танках в Курскую и Белгородскую области РФ.

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